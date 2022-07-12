人民网北京7月12日电 （记者王连香）日前，国家发展改革委、交通运输部联合印发了《国家公路网规划》（以下简称《规划》）。《规划》指出，国家公路网规划总规模约46.1万公里，其中国家高速公路约16.2万公里（含远景展望线约0.8万公里），普通国道约29.9万公里。《规划》立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，按照《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》部署要求，对国家公路网络布局进行了优化完善。

《规划》明确，到2035年，基本建成覆盖广泛、功能完备、集约高效、绿色智能、安全可靠的现代化高质量国家公路网。展望到2050年，高水平建成世界一流国家公路网，与现代化高质量国家综合立体交通网相匹配，与先进信息网络相融合，与生态文明相协调，与总体国家安全观相统一，与人民美好生活需要相适应，有力支撑全面建成现代化经济体系和社会主义现代化强国。

《规划》要求，要强化跨部门、跨区域、跨行业一体衔接协调，加强央地联动和政策协同，协力推进规划实施。加强与国土空间等相关规划衔接，依法加快国家公路用地用海用林用草、环境影响评价、水土保持等报建手续办理，为规划项目实施提供政策和要素支持。改革创新投融资政策，进一步完善多渠道、多层次、多元化投融资模式。落实各级政府在公路建设、运营、养护、管理中的事权和职责，提高公路养护质量和运营管理水平。

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