7月10日，必和必拓携手山东港口集团日照港共同举办剪彩仪式，祝贺必和必拓首船港口人民币贸易铁矿石靠泊日照港。

剪彩活动现场（受访者供图）

据介绍，维多利亚号货轮从黑德兰港出发，经过两周的航行抵达日照港水域。本次进港剪彩仪式，标志着必和必拓正式启动在中国港口的铁矿石人民币现货贸易，同时，必和必拓矿业（上海）有限公司全面投入运营。

必和必拓全球铁矿石营销副总裁杰瑞米·路易斯（Jeremie Louis）表示：“我们一直致力于推动铁矿石市场的开放和透明发展，提供基于行业和产业链共同利益的市场解决方案。在不断拓宽铁矿石销售渠道和灵活性的同时，我们将一如既往积极保持传统铁矿石美元销售这一主要渠道，并且会继续把绝大部分的资源投放在美元销售市场，保障钢厂用户的长期稳定供应。”

他还补充说：“我们认为，铁矿石美元销售和港口人民币现货市场各具特点和优势，可以互补共存。我们期待与关键利益相关方一道，携手开发基于行业需求的市场解决方案，推动美元销售和港口人民币现货两个渠道的透明和公平的市场参与。”

山东港口日照港集团党委委员、副总经理崔亮表示：“日照港铁矿石外贸进口量居中国沿海港口首位，今天我们又迎来了必和必拓港口现货贸易铁矿石首船成功靠泊，这标志着双方的合作再上新台阶，日照港打造全球大宗商品及原材料中转基地的努力又迈出了坚实的一步。我相信，必和必拓在日照港的人民币现货贸易将为更多的产业客户提供灵活、便捷的优质原材料供应，助力中国经济的高质量发展。”

中国钢铁工业协会副秘书长苏长永提出：“建立多元化的、稳定的原料保障供应体系，提高资源保障能力，是钢铁行业实现高质量发展的基石。我们欢迎必和必拓持续加强、拓展、创新与中国客户的合作，积极参与中国钢铁清洁低碳高质量发展进程，推动钢铁和铁矿石产业链的健康、包容、可持续发展。”

山钢国贸董事长李强笃认为：“我们期待必和必拓与中国钢厂和港口开展更多的紧密合作，这也有利于促进钢铁行业产业链的进一步公开，透明和可持续的发展。”

(责编：董童、李源)