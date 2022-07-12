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今年上半年水利建设成效如何？水利部答人民网时这样说

2022年07月12日13:53 | 来源：人民网
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2022年上半年水利基础设施建设进展和成效新闻发布会现场，人民网记者提问。水利部供图

人民网北京7月12日电 （记者余璐）“今年上半年水利建设取得了显著的成效，为完成全年目标任务奠定了非常扎实的基础。”在7月11日水利部召开的2022年上半年水利基础设施建设进展和成效新闻发布会上，水利部副部长魏山忠在回答人民网提问时如是说。

谈及与往年相比，今年上半年积极扩大水利有效投资有哪些特点时，魏山忠对人民网记者表示，一是项目开工为历年最多，今年上半年开工1.4万个水利项目，投资规模6095亿元，其中4月至6月新开工项目8639个，投资规模3451亿元，均创水利建设的新纪录。

“目前全国水利工程在建项目达到了2.88万个，投资规模超过1.6万亿元，特别是重大水利工程，今年上半年已经开工22项，投资规模1769亿元，这是历年中开工数量最多、投资规模最大的年份。7月9日，又开工了黄河下游‘十四五’防洪治理工程，7月份还会密集开工一批重大水利工程项目。”魏山忠补充道。

二是水利投资完成大幅增长。今年4月、5月、6月单月完成投资是881亿元、1150亿元、1341亿元，建设进度在不断加快，每月完成的投资不断提升。第二季度累计完成投资3372亿元，是第一季度完成投资的三倍。

三是投融资政策落地见效。地方政府专项债券、金融信贷、吸纳社会资本等支持政策，拓宽了水利项目筹资渠道。1月至6月，落实水利建设投资7480亿元，同比增加49.5%。其中，地方政府专项债券1600亿元，同比增加293%。银行贷款和社会资本等1392亿元，同比增加29.4%。第二季度落实水利建设投资3957亿元，同比增加117%，银行贷款、社会资本832亿元，同比增加147%。

四是吸纳就业人口效果显著。水利建设大规模的推进，水利项目产业链条长、创造就业机会多的作用突显。据统计，上半年累计吸纳就业人数130万，其中农民工95.7万人，占比73.5%，较5月底分别增加27万人和18.4万人，充分发挥了稳增长、保就业的重要作用。

下一步，水利部将如何充分发挥水利有效投资，拉动经济增长、增进民生福祉？对此，魏山忠表示，水利部将继续深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，锚定目标任务，对水利工程建设各环节工作再挖潜、再加力，为稳定宏观经济大盘做出更多的贡献。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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