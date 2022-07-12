人民网北京7月12日电 （记者王连香）“6月份，我国全行业完成运输航空飞行55.8万小时，同比下降31.4%；通用航空飞行12.0万小时，同比增长56.4%。”在今日举办的民航局新闻发布会上民航局运输司副司长徐青表示，今年上半年，全行业共完成运输航空飞行309.9万小时，同比下降38.4%；通用航空飞行58.4万小时，同比增长11.8%，较2019年同期增长20%。上半年安全生产形势严峻，全行业持续开展全国安全生产大检查民航专项检查及防范化解重大风险专项整治，努力扭转不利安全形势。

在生产运行方面，一是航空运输生产扭转困难局面，总体呈现V型走势。上半年，全行业完成运输总周转量293.4亿吨公里，同比下降37.0%，恢复至2019年同期的46.7%。4月份，民航运输总周转量仅恢复至2019年同期的28.1%。5、6月份，民航运输总周转量环比增速分别为31.8%和37.1%，6月行业运输生产总体规模已恢复至2019年同期一半以上。

二是航空旅客运输先降后升，国内市场恢复势头明显。上半年，全行业共完成旅客运输量1.18亿人次，同比下降51.9%，恢复至2019年同期的36.7%。4月份，民航旅客运输量仅恢复至2019年同期的14.8%。5、6月份，民航旅客运输量环比增速分别为53.2%和82.2%，其中，国内航线环比增速分别达到53.8%和82.8%。6月份，民航旅客运输规模恢复至2019年同期的46.2%。6月29日，民航单日旅客运输量再次回升至100万人次以上，民航国内客运市场呈现稳步复苏态势。

三是航空货运恢复至较高水平，其中国际货运实现正增长。上半年，全行业共完成货邮运输量307.7万吨，同比下降17.9%，恢复至2019年同期的87.5%。4月份，民航货邮运输量仅恢复至2019年同期的69.8%。5、6月份，行业货邮运输量环比增速分别为17.0%和12.1%，其中，国际航线环比增速分别为15.6%和2.5%。6月份，民航货邮运输总体规模已恢复至2019年同期的89.7%，其中，国际航空货运规模较去年同期增长1.8%，民航国际货运市场需求仍处于较高水平。

四是航班效益指标总体处于低位，5月份以来持续向好。上半年，全行业飞机日利用率为4.4小时，较去年同期下降2.9小时，正班客座率和正班载运率分别为64.9%和64.4%，较去年同期分别下降9.8和3.5个百分点。5、6月份，行业航班效益指标持续向好，全行业飞机日利用率环比分别增加0.8和1.7小时，正班客座率环比分别增加2.7和7.1个百分点，正班载运率环比分别增加1.7和1.8个百分点。6月底，全行业飞机日利用率接近6.0小时，正班客座率超过75%，正班载运率接近70%。

在运行保障方面，6月份，共保障各类飞行26.3万班，日均8771班，日均同比下降31.3%，环比增加52.6%。全国航班正常率为90.9%。今年上半年，共保障各类飞行146.0万班，日均8069班，与去年同期相比减少37.4%，与2019年同期相比减少50%；航班正常率为95.7%。

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