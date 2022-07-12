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引江补汉工程开工 水利部要求严把工程、设计质量关

2022年07月12日16:46 | 来源：人民网
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人民网北京7月12日电 （记者王仁宏）据水利部消息，近日，水利部副部长魏山忠在武汉专题调度引江补汉工程初步设计工作，研究部署加快推进初步设计工作举措。

7月7日，引江补汉工程正式开工。来源：新华社

引江补汉工程是首个开工的南水北调后续工程重大项目，是加快构建国家水网主骨架和大动脉的标志性工程。魏山忠指出，引江补汉工程建设难度大，诸多指标创国内国际第一。要把工程质量特别是设计质量放在首位，严把工程质量特别是设计质量关，建设精品工程。要同步建设数字孪生引江补汉工程，提升数字化、网络化、智能化水平。

魏山忠要求，要建立健全沟通协调机制，加快推进工程初步设计工作。规划计划司要加强协调督导，及时协调解决重大问题；南水北调集团公司要发挥主体责任作用，制定详细工作安排，明确关键节点和进度目标；长江水利委员会要加强组织协调，长江设计集团公司要调集精兵强将，确保拿出高质量的设计成果；水利水电规划设计总院要提前介入，加强技术指导。

据悉，该工程实施后，将把南水北调工程和三峡工程连接起来，进一步打通长江向北方输水通道，增加中线一期工程北调水量，提高中线工程供水保证率，加快构建国家水网主骨架和大动脉。同时，还将向汉江中下游补水，对提高汉江流域水资源调配能力、改善汉江中下游水生态环境具有重要作用。

(责编：王仁宏、吕骞)

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