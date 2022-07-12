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我国民航市场呈现稳步复苏态势 航空货运恢复至较高水平

2022年07月12日15:24 | 来源：人民网
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人民网北京7月12日电 （记者乔雪峰）7月12日，民航局航空安全办公室副主任吴世杰在新闻发布会上表示，上半年，全行业共完成运输航空飞行309.9万小时，同比下降38.4%；通用航空飞行58.4万小时，同比增长11.8%，较2019年同期增长20%。

其中，6月份，全行业完成运输航空飞行55.8万小时，同比下降31.4%；通用航空飞行12.0万小时，同比增长56.4%。

航空旅客运输先降后升 国内市场恢复势头明显

吴世杰表示，上半年，全行业共完成旅客运输量1.18亿人次，同比下降51.9%，恢复至2019年同期的36.7%。

4月份，民航旅客运输量仅恢复至2019年同期的14.8%。5、6月份，民航旅客运输量环比增速分别为53.2%和82.2%，其中，国内航线环比增速分别达到53.8%和82.8%。

6月份，民航旅客运输规模恢复至2019年同期的46.2%。6月29日，民航单日旅客运输量再次回升至100万人次以上，民航国内客运市场呈现稳步复苏态势。

航空货运恢复至较高水平 国际货运实现正增长

吴世杰指出，上半年，全行业共完成货邮运输量307.7万吨，同比下降17.9%，恢复至2019年同期的87.5%。

4月份，民航货邮运输量仅恢复至2019年同期的69.8%。5、6月份，行业货邮运输量环比增速分别为17.0%和12.1%，其中，国际航线环比增速分别为15.6%和2.5%。

6月份，民航货邮运输总体规模已恢复至2019年同期的89.7%，其中，国际航空货运规模较去年同期增长1.8%，民航国际货运市场需求仍处于较高水平。

航空运输生产扭转困难局面 总体呈现V型走势

吴世杰表示，上半年，全行业完成运输总周转量293.4亿吨公里，同比下降37.0%，恢复至2019年同期的46.7%。

4月份，民航运输总周转量仅恢复至2019年同期的28.1%。5、6月份，民航运输总周转量环比增速分别为31.8%和37.1%，6月行业运输生产总体规模已恢复至2019年同期一半以上。

航班效益指标总体处于低位 5月以来持续向好

吴世杰表示，上半年，全行业飞机日利用率为4.4小时，较去年同期下降2.9小时，正班客座率和正班载运率分别为64.9%和64.4%，较去年同期分别下降9.8和3.5个百分点。

5、6月份，行业航班效益指标持续向好，全行业飞机日利用率环比分别增加0.8和1.7小时，正班客座率环比分别增加2.7和7.1个百分点，正班载运率环比分别增加1.7和1.8个百分点。6月底，全行业飞机日利用率接近6.0小时，正班客座率超过75%，正班载运率接近70%。

运行保障方面，吴世杰表示，6月份共保障各类飞行26.3万班，日均8771班，日均同比下降31.3%，环比增加52.6%。全国航班正常率为90.9%。

吴世杰指出，今年上半年，共保障各类飞行146.0万班，日均8069班，与去年同期相比减少37.4%，与2019年同期相比减少50%；航班正常率为95.7%。

(责编：郭思邈、吕骞)

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