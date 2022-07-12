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民航局：旅客出行需求增加明显 四大措施确保航班安全有序运行

2022年07月12日15:25 | 来源：人民网
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人民网北京7月12日电 （记者乔雪峰）前段时间，国内疫情多点散发，给民航业带来不小的冲击。随着暑期的来临，国内旅游业开始逐渐活跃起来，我国民航业呈现出复苏态势。那么，今年暑运民航有何整体安排？较往年有什么变化？

7月12日，民航局运输司副司长徐青告诉记者，民航局协调相关部门出台一系列关于财政支持、税费减免、金融信贷、客运专项补贴等助企纾困政策帮扶下，随着国内疫情防控形势逐步好转，广大旅客出行需求增加明显。

徐青表示，进入暑运以来，7月4日至10日一周内，客运航班量达到7.1万班，环比增长12.1%，较2021年同期基本持平；旅客运输量为738万人，环比增长13.8%，较2021年同期减少31.2%。

徐青进一步表示，为了满足暑运期间旅客出行的市场需求，提高航空公司的生产经营效益，民航局在坚持稳中求进工作总基调的原则下，正确处理航空安全与发展、效益、服务与航班正常之间的关系，努力推动民航高质量发展。

一是做好航线航班管理工作。国际航线方面，按照国务院联防联控机制统筹安排，积极推动国际客运航班逐步、稳妥恢复，更好服务我国经济发展和中外人员往来。国内航线方面，全力做好航空公司暑运新增、优化国内航线支持工作。同时，继续深挖航空市场潜力，推动“干支通，全网联”航空服务网络建设，鼓励航空公司坚持以国内航空需求为战略基点，高品质经营好传统的一二线航空市场，积极拓展培育好新兴的三四线航空市场，助力构建新发展格局。

二是增加航班时刻供给。印发《2022年暑运期间航班时刻安排有关问题的通知》，明确航班时刻增量方案，对国际航班恢复给予政策支持，确保暑运期间航班运行安全有序。

三是做好雷雨季不正常航班保障工作，加强对雷雨、台风等极端天气的预警，提升航班运行协同效率，督促航空公司切实履行航班正常主体责任，为旅客做好航班不正常后的信息告知、客票退改签、食宿安排等后续服务。

四是做好航空公司营销引导工作，鼓励航空公司丰富优化航空出行产品，提供更加个性化、差异化服务，持续提升服务水平，满足广大旅客暑期出行需求。

(责编：郭思邈、吕骞)

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