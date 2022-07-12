人民网北京7月12日电 （记者乔雪峰）7月12日，民航局综合司副司长孙文生在新闻发布会上表示，上半年，民航面临前所未有的困难局面，受疫情反复冲击，民航运输生产跌入低谷，上半年日航班量最低时只有2967班，仅为2019年同期17.8%。

谈到采取哪些政策措施促进行业恢复时，孙文生表示，民航局协调有关部门出台一系列助企纾困政策。金融信贷方面，在落实好航空公司、机场应急贷款656亿元基础上，又争取新增航空公司应急贷款1500亿元。

财政支持方面，为国、东、南三大航各争取注资30亿元，为首都机场集团注资20亿元，预拨首批国内客运航班中央补贴资金32.9亿元。

税费减免方面，上半年民航企业增值税留抵退税125亿元；暂停2022年航空公司分支机构增值税预缴，预计全年减少资金占用约18亿元；协调国产航油出厂价格阶段性让利，降低航油进销差价，预计全年可为航空公司降低燃油成本33亿元；协调推出阶段性缓缴社保、减免房产税和土地使用税等措施。

孙文生表示，各项政策有力支撑民航企业度过最困难阶段，航班量自4月触底反弹，5、6月恢复速度增快，7月以来，民航单日航班量持续保持在10000班以上，其中7月8日、10日，单日航班量均超过12000班，恢复至疫情前约64.5%，整体恢复态势持续向好。

孙文生进一步表示，下半年，民航局将坚持稳中求进总基调，努力促进行业恢复发展。一是加大宏观调控力度。持续完善航权配置、时刻分配、航线航班审批等政策，积极引导企业根据市场变化，深耕细分市场。

二是打好助企纾困组合拳。统筹行业内外资源，充分用活用好国家、地方、行业各项纾困补贴政策，帮助企业度过难关。

三是积极扩大民航有效投资，按照“开工一批、建设一批、建成一批、储备一批”的原则，提高项目审批效率，协调落实资金保障，加快推进民航重点项目建设，力争到2022年底颁证运输机场达256个，固定资产投资超千亿元。

四是深挖航空市场潜力。以扩大国内航空需求为战略基点，积极恢复核心骨干网络；做好“干支通，全网联”和中转便利化服务推广；持续推进通用航空医疗救护、短途运输、无人机物流、创新娱乐消费等领域试点；促进航空货运设施建设。

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