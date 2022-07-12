国家发展改革委7月12日在线上召开新闻发布会。人民网记者 许维娜摄

人民网北京7月12日电 （记者许维娜）7月12日，国家发展改革委、交通运输部发布关于印发《国家公路网规划》（以下简称《规划》）的通知。

《规划》指出，国家公路网规划总规模约46.1万公里，其中国家高速公路约16.2万公里（含远景展望线约0.8万公里），普通国道约29.9万公里。《规划》立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，按照《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》部署要求，对国家公路网络布局进行了优化完善。

在本轮规划编制过程中，规划思路是如何考虑的？有哪些突出的亮点？与2013版规划的区别是什么？在7月12日召开的国家发展改革委专题新闻发布会上，国家发展改革委有关负责人就相关热点话题进行了解读。

《规划》与2013版相比高速公路净增约2.6万公里

国家发展改革委基础设施发展司副司长周小棋介绍，本次《规划》与2013版规划相比，规划总规模增加了约6万公里。其中国家高速公路净增里程约2.6万公里，主要是增设了12条都市圈环线、11条并行线和58条联络线，调整了6条既有规划路线走向。

改革开放以来，我国先后出台了四个国家级的干线公路规划。第一个是1981年经国务院授权原国家计委、经委和交通部印发的国道网（试行方案），第二个是1992年原交通部制定“五纵七横”国道主干线系统规划，第三个是2004年12月经国务院批准的《国家高速公路网规划》，第四个是2013年5月经国务院批准，国家发展改革委印发的《国家公路网规划（2013年－2030年）》，这就是通常说的2013版规划。

周小棋表示，本次《规划》重点突出了以下三个方面：

一是突出了综合协调的主线。《规划》在构建国家综合立体交通网的总体框架下，从发挥综合运输网络整体效益的角度出发，谋划未来国家公路网发展。更加注重交通运输网络的一体化融合和衔接协同，强调要加强国家公路与铁路等其他运输方式的顺畅高效衔接，统筹考虑与其他运输方式的合理配置和资源共享，同时强化国家公路与旅游业、制造业、物流业等关联产业的深度融合发展，提升国家公路网的服务能力。

二是突出了高质量发展的主题。《规划》准确把握国家公路网当前发展阶段，适应现代化和高质量发展需要，在完善网络布局的同时，更加注重提升路网供给质量和效率，进一步明确了绿色、智能、安全等方面的发展导向和实施要求，切实推动国家公路网实现高质量发展。

三是突出了“用足存量”与“做优增量”并重的规划思路。一方面，强调要充分利用存量，通过路线局部优化、科技创新等手段，挖掘现有国家公路设施网络潜力，提升利用效率；另一方面，围绕支撑国家重大战略等新形势新要求，提出增设部分路线，适当扩大优质增量供给，并尽可能利用和整合既有道路资源。

周小棋还表示，本次《规划》与2013版规划相比，规划总规模增加了约6万公里。其中国家高速公路净增里程约2.6万公里，7条首都放射线、11条北南纵线、18条东西横线的主骨架没有变，主要是增设了12条都市圈环线、11条并行线和58条联络线，调整了6条既有规划路线走向；

普通国道净增里程约3.4万公里，主要增设101条联络线，调整了41条既有规划路线走向。新的规划路网进一步加强了对城市群和都市圈发展的支撑，国家高速公路网整体覆盖范围从城镇人口超过20万的中等及以上城市，进一步延伸到了城区人口10万以上的市县，普通国道进一步补强了地市间通道和对重要景区的连接。

《规划》重点围绕支持构建新发展格局等国家重大战略

当前，京津冀、长三角、粤港澳等区域发展战略和新型城镇化正在深入推进实施，新发展格局正在加快构建，公路是最重要、最基础、最覆盖广泛的交通方式，对支撑国家重大战略实施具有重要作用。

周小棋表示，《规划》面向国家现代化建设需要，重点围绕支撑构建新发展格局、新型城镇化、高水平对外开放等国家重大战略，对国家公路网布局进行优化和完善。

支撑新发展格局构建方面，《规划》以服务区域重大战略、区域协调发展战略、主体功能区战略为指向，以国家综合立体交通网“6轴、7廊、8通道”主骨架为重点，进一步提升区域间、城市群间国家高速公路通道能力和服务水平，实现区域间、城市群间“多通道联系”，交通繁忙、城镇密集、人口集中地区“重要通道多路线”，空间联系更加高效，为促进国民经济良性循环、构建新发展格局提供重要保障。

服务新型城镇化战略方面，《规划》以提升和改善城市群、都市圈地区国家公路网络化水平为重点，从三个方面优化完善路网布局：一是强化城市群内部重要节点间的联系，增强城市群国家公路网络的便捷性和可靠性，有力支撑城市群内部2小时交通圈构建。二是结合城市规划和未来发展趋势，着力完善特大、超大城市国家公路网络，增设都市圈环线高速公路，增强特大、超大城市辐射带动作用，提高路网衔接转换效率，高效服务都市圈1小时通勤需求。三是加强中小城市和县城对外联系，实现全国市地级行政中心和城区人口10万以上市县的县级行政中心30分钟以上国家高速公路、所有县级行政中心15分钟上普通国道，便捷服务基本覆盖全国。

支撑国家高水平对外开放方面，《规划》进一步加强了国家公路对陆路边境口岸的连通，实现国家公路全面连接陆路边境口岸，进一步支撑强化了西部陆海新通道，显著提升了六大经济走廊内交通基础设施互联互通水平，实现了国家公路对亚洲公路网境内路段全面覆盖，与东北亚、中亚、南亚、东盟间形成多条便捷的公路国际运输大通道，“硬联通”基础更加牢固，支撑“一带一路”建设更加有力，为构建形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局提供了坚强保障。

国家公路建设对拉动有效投资将继续发挥关键作用

周小棋表示，近年来，国家公路快速发展，建设投资维持高位运行，已成为稳投资、稳增长的重要领域。“十三五”以来，我国公路建设投资占GDP比重约为2.4%，其中国家公路建设投资占公路建设投资的比例基本稳定在36%左右，在稳投资、稳增长方面作用十分显著。

从国家公路未来建设需求看，根据匡算，国家高速公路中仍有约2.8万公里待建路段，另有约3万公里繁忙路段需要扩容改造，普通国道中有约11万公里需要建设和改造，未来建设任务仍然繁重，国家公路建设对于拉动有效投资将继续发挥关键作用，为稳住经济大盘提供有力支撑。

从国家公路功能作用看，国家公路网是国家综合立体交通网基础和主骨架的重要组成部分，对经济社会发展具有重要的基础性和先导性作用。未来将加快构建现代化高质量国家公路网，通过畅通“大动脉”，完善“微循环”，国家公路网服务能力和运行效率得到大幅提高，将进一步促进产业链供应链畅通运转，更好发挥对产业发展的支撑作用，助力筑牢国民经济循环底盘。

(责编：郭思邈、吕骞)