人民网北京7月12日电（记者赵竹青）12日下午，国务院新闻办公室召开发布会介绍2022年上半年知识产权相关工作情况。国家知识产权局副局长胡文辉表示，上半年，全国专利商标质押融资金额为1626.5亿元，同比增长51.5%，惠及企业9760家，同比增长68.0%。

其中，1000万元以下的普惠贷款惠及中小企业6951家，占惠企总数的71.2%，同比增长111.7%。“专利商标质押融资服务‘小微’的特征显著，普惠性增强。”胡文辉说。

胡文辉在介绍上半年知识产权数据特点时表示，2022年上半年，受疫情等因素影响，国内专利、商标、集成电路布图设计等知识产权申请呈先降后升趋势，总体平稳。以上海为例，6月份的发明专利申请扭转前期下降态势，环比数据回暖。当地知识产权管理部门和创新主体积极克服疫情冲击，创新创造能力得到恢复。

与此同时，今年上半年，国内企业创新活力强劲。截至2022年6月底，我国国内拥有有效发明专利的企业达到32.5万家，同比增长20.3%；拥有的有效发明专利为210.7万件，同比增长22.0%，高于全国平均增速4.5个百分点。其中，高新技术企业、专精特新“小巨人”企业15.5万家，拥有有效发明专利133.4万件，同比增长23.4%，以占国内企业47.8%的数量产生了国内企业63.3%的有效发明专利量，保持着强劲的创新活力。

上半年，地理标志产业规模扩大。截至2022年6月底，我国核准使用地理标志专用标志市场主体1.9万家，较上年同期增加六千余家。地理标志专用标志改革试点范围由12个省份拓展到20个省份，涉及1951件产品，占国内地理标志保护产品总数的82.9%。地理标志专用标志使用市场主体数量持续增加，专用标志使用申请核准程序不断优化，对带动地方特色产业发展、促进乡村振兴发挥了重要作用。

上半年，新兴技术领域专利储备加强。截至2022年6月底，我国国内有效发明专利数量排前三位的技术领域分别是计算机技术、测量和数字通信，分别占总量的9.4%、7.6%和6.8%；增速前三位为信息技术管理方法、计算机技术和医学技术，分别同比增长78.5%、32.3%和27.1%。新兴技术领域专利储备的增强，支撑了经济社会数字化转型，也增进了人民群众的健康和福祉。

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