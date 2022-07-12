倪江波

2022年6月，人力资源社会保障部将“建筑节能减排咨询师”，正式纳入《中华人民共和国职业分类大典》。设立这一新职业，是完善建筑节能减排职业技能体系的重大关键步骤，是推进城乡建设绿色低碳转型职业人才建设的里程碑。无论是行业从业人员，还是新入职场毕业生，成为建筑节能减排咨询师都将是助力未来企业转型升级、实现人生转折的重要契机。

据统计，全国建筑能耗，包括建材生产、施工建造和运行维护，占全社会总能耗的46%，其中运行能耗约占22%。由于城镇化水平仍将持续提高，经济社会发展、人民美好生活水平、建筑环境品质不断提升等，我国的城乡建设规模还会不断扩大，能源消耗仍将刚性增长。《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》对建筑节能减排提出了目标，明确 “推进城乡建设和管理模式低碳转型”“大力发展节能低碳建筑”等要求。建筑领域已经成为国家低碳发展的重点和难点，未来“十四五”“十五五”将是建筑节能减排工作的机遇期，专业化、职业化的人才必定会成为热门。

专业人干专业事，助力营造高质量建筑环境

建筑领域链条长、环节多、涉及主体多、产业基础差底子薄、用能多碳排放量大，关呼千家万户社会公众，节能减排较为复杂，任务艰巨。为实现新时期建筑节能降碳目标，重点在“人”，事在“人”为。本次新职业，聚焦行业薄弱环节，通过培育专业人才队伍致力建筑绿色低碳节能，为民众获得安全耐久、节约资源、舒适健康、生活便利、环境宜居的高质量建筑提供保障，增强人民的获得感和幸福感。

聚焦建筑全过程，助力行业绿色低碳化转型

根据国务院办公厅《关于促进建筑业持续健康发展的意见》，以及国家发展改革委、住房城乡建设部《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》，国家将培育全过程工程咨询，聚焦建筑全寿命期，融合专业技术和运行管理。本次的新职业,以现有建筑设计、工程实施、运行管理等通用职业为基础，着力提供全过程专业咨询，引领和推动城乡建设领域绿色低碳转型。

加速复合人才培养，提升建筑节能减排能力

面对城乡建设绿色低碳发展的必然趋势，新职业带来的新岗位将充分依托建筑行业庞大的从业人员存量补齐技能短板，通过从业人员职业技能提升和新职业发展，加速复合型人才培养和技能提升，优化建筑节能减排人才体系，提升从业人员社会认同度和自身价值认同。

“建筑节能减排咨询师”，应用节能减排技术开展全过程各环节建筑能效和排放（含碳排放）咨询、测评、建筑节能减排优化运行调适和改造等，因应时代急需，人员缺口大。“建筑节能减排咨询师”新职业的公布，既解燃眉之急，又恰逢其时。

（作者系中国建筑节能协会副会长、住建部标准定额司原一级巡视员）

(责编：王仁宏、吕骞)