截至6月底我国发明专利有效量390.6万件 同比增长17.5%
2022年07月12日15:25 | 来源：人民网
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人民网北京7月12日电（记者赵竹青）12日下午，国务院新闻办公室召开发布会介绍2022年上半年知识产权相关工作情况。国家知识产权局副局长胡文辉表示，截至2022年6月底，我国发明专利有效量为390.6万件，同比增长17.5%。
胡文辉介绍，专利方面，上半年，我国发明专利授权39.3万件，实用新型专利授权147.3万件，外观设计专利授权38.3万件。受理PCT国际专利申请3.3万件。中国申请人通过《工业品外观设计国际注册海牙协定》提交外观设计国际申请353件。专利复审结案3.1万件，无效宣告结案0.5万件。同时，受理PCT国际专利申请3.3万件。中国申请人通过《工业品外观设计国际注册海牙协定》提交外观设计国际申请353件。专利复审结案3.1万件，无效宣告结案0.5万件。
商标方面，上半年，我国商标注册量367.4万件。收到国内申请人提交马德里商标国际注册申请2699件。完成商标异议案件审查8.1万件，完成各类商标评审案件审理21.7万件。截至2022年6月底，我国有效注册商标4054.5万件，同比增长20.9%。
地理标志方面，上半年，批准地理标志产品3个。核准地理标志作为集体商标、证明商标注册365件。核准使用地理标志专用标志市场主体2239家。截至2022年6月底，累计批准地理标志产品2493个。核准地理标志作为集体商标、证明商标注册6927件。核准使用地理标志专用标志市场主体19350家。
集成电路布图设计方面，上半年，我国集成电路布图设计登记申请7661件，发证5233件。截至2022年6月底，我国集成电路布图设计登记申请累计7.4万件，发证5.7万件。
(责编：赵竹青、吕骞)
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