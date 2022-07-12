人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

截至6月底我国发明专利有效量390.6万件 同比增长17.5%

2022年07月12日15:25 | 来源：人民网
小字号

人民网北京7月12日电（记者赵竹青）12日下午，国务院新闻办公室召开发布会介绍2022年上半年知识产权相关工作情况。国家知识产权局副局长胡文辉表示，截至2022年6月底，我国发明专利有效量为390.6万件，同比增长17.5%。

胡文辉介绍，专利方面，上半年，我国发明专利授权39.3万件，实用新型专利授权147.3万件，外观设计专利授权38.3万件。受理PCT国际专利申请3.3万件。中国申请人通过《工业品外观设计国际注册海牙协定》提交外观设计国际申请353件。专利复审结案3.1万件，无效宣告结案0.5万件。同时，受理PCT国际专利申请3.3万件。中国申请人通过《工业品外观设计国际注册海牙协定》提交外观设计国际申请353件。专利复审结案3.1万件，无效宣告结案0.5万件。

商标方面，上半年，我国商标注册量367.4万件。收到国内申请人提交马德里商标国际注册申请2699件。完成商标异议案件审查8.1万件，完成各类商标评审案件审理21.7万件。截至2022年6月底，我国有效注册商标4054.5万件，同比增长20.9%。

地理标志方面，上半年，批准地理标志产品3个。核准地理标志作为集体商标、证明商标注册365件。核准使用地理标志专用标志市场主体2239家。截至2022年6月底，累计批准地理标志产品2493个。核准地理标志作为集体商标、证明商标注册6927件。核准使用地理标志专用标志市场主体19350家。

集成电路布图设计方面，上半年，我国集成电路布图设计登记申请7661件，发证5233件。截至2022年6月底，我国集成电路布图设计登记申请累计7.4万件，发证5.7万件。

(责编：赵竹青、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
一图读懂交通运输行业如何实现“双碳”目标？
　　相关链接： 四部门：加快推进交通运输绿色低碳转型 加快碳达峰碳中和进程.…
给“造房子”节能减排 这个新职业未来缺口大
　　2022年6月，人力资源社会保障部将“建筑节能减排咨询师”，正式纳入《中华人民共和国职业分类大典》。设立这一新职业，是完善建筑节能减排职业技能体系的重大关键步骤，是推进城乡建设绿色低碳转型职业人才建设的里程碑。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部