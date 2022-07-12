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从专利看我国数字经济发展：三强鼎立 成渝增速最快

2022年07月12日15:25 | 来源：人民网
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人民网北京7月12日电（记者赵竹青）12日下午，国务院新闻办公室召开发布会介绍2022年上半年知识产权相关工作情况。国家知识产权局战略规划司司长葛树介绍，成渝地区数字经济核心产业发展潜力大、增速最快，近五年平均增速达到27.9%。

葛树介绍，截至2021年底，我国数字经济核心产业的有效发明专利达到97.7万件，是2016年的2.8倍，占国内有效发明专利的比重达到35.2%。从区域分布来看，长三角、粤港澳大湾区和京津冀呈现出“三强鼎立”的态势，三区域的数字经济核心产业发明专利有效量占国内的72.4%；成渝地区发展潜力大、增速最快，近五年平均增速达到27.9%。从创新主体来看，企业的数字经济核心产业发明专利有效量占国内的73.1%，成为带动我国数字经济发展的主要力量。

同时，我国在数字经济关键核心技术领域也呈现出良好的发展态势。葛树表示，以人工智能为例，2021年，我国在中美欧日韩世界五大知识产权局获得授权的人工智能发明专利达到5.7万件，是2016年的5.1倍，年均增长38.5%。近日，德国专利商标局发布的报告也显示，2021年，在与数字化相关的数字通信等技术领域，中国在德国的专利申请公开量较上年明显增加，优势地位不断巩固。

(责编：赵竹青、吕骞)

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