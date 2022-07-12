人民网信阳7月12日电（焦磊）品艺术盛宴，领略人文美景，相约美好信阳。7月11日下午2-7时，“慢享美好信阳”艺术慢直播活动在河南信阳开启，人民网通过抖音、微博、视频号、人民网客户端等平台进行活动直播。多家平台对直播活动进行转发，活动成为网上热点话题。据不完全统计，截至发稿，人民网各大端口综合阅读量已超2.4亿。

跟随人民网的镜头，主持人带领网友云游鸡公山、南湾湖，发掘美景、美食，更有多名艺术家现场创作，百万网友通过网络慢享传统艺术之美，直播生动呈现了信阳近年来在乡村振兴的突出成果。

直播主会场设置在鸡公山景区，景区位于河南省信阳市南38公里的豫鄂两省交界处，是全国首批国家重点风景名胜区，国家级自然保护区，以“百年避暑胜地，万国建筑博览”而享誉海内外。“佛光、云海、雾淞、雨淞、霞光、异国花草、奇峰怪石、瀑布流泉”被称为鸡公山八大自然景观。此前，鸡公山景区刚刚成为文旅部公布的12家拟确定的国家5A级旅游景区之一。

艺术家进行创作。人民网 肖懿木摄

此次慢直播采取静、动结合的双会场设置，在直播的5小时中，镜头“兵分两路”。一静，通过不同艺术维度切入，多位艺术家不间断创作，众多网友亲眼见证一幅艺术作品诞生的全貌，过程中主持人不断与艺术家交流创作的细节，生动科普了美育知识；一动，外场主持人带领大家游览当地美景人文，发现特色美食，领略当地文旅特色。一静一动双会场为网友带来一场身临其境的视觉享受。

以艺术碰撞信阳，让直播丰富视听。此次活动邀请了中国书法家协会理事、中国美术家协会理事、中央文史馆院部委员梁永琳等多位艺术家现场创作，通过镜头在5小时内不间断呈现艺术作品的创作过程。值得一提的是，在这场慢直播中，油画、国画、微塑、版画、书法等多元艺术形式轮番上阵，呈现出丰富的艺术表现效果，观众大饱眼福。除此之外，创作现场还伴随着中国昆曲古琴研究会理事彭崑演奏的古琴声，给观众以听的享受，共同上演了一场“看”与“听”的盛宴。

信阳市有“北国江南、江南北国”的美称。万国建筑，经过岁月的洗礼矗立在群山上，见证时代芳华；波尔登森林公园，“天然森林氧吧”静谧清幽，仿佛时间都慢了下来；南湾湖，宽广的水域内散落几座小岛，宛如明珠……在森林、湖泊、琴声相伴下，画笔、颜料、刻刀描绘出信阳山川河流的奇丽、万国建筑的情调。直播主持人穿插其中，逐一引出信阳丰富的美物、美食、美景。

艺术家进行创作。人民网 肖懿木摄

艺术慢直播升级了文旅发展模式。在慢直播过程中，艺术家深入到祖国的大好河山、优秀的传统文化、深厚的历史土壤中汲取营养，在富有历史、文化、自然价值的场景中，开展艺术创作。5G和新媒体的融合发展，使得人们通过直播平台，沉浸式体验艺术作品的创作及诞生。宣传了旅游和文化，打造了品牌影响力，植入当地及传统文化。

当下，我国文化和旅游行业逐步复苏。通过艺术慢直播，传播文化价值，深刻文化记忆，深刻推动地方文旅产业发展，十分具有借鉴意义。此次艺术慢直播，将中国传统文化与地方文旅融合，不仅助力传统文化创新，也推动了信阳市文旅产业进步。

“慢直播这种方式，令人耳目一新！我两次参加了人民网的慢直播活动，真切感受到新传播方式的独有魅力。”梁永琳表示，艺术家通过慢直播的形式，有效地深入生活、扎根人民，获取灵感，更广泛传播艺术，为提高全社会的艺术素养和审美水平做出更大的贡献。

(责编：郭思邈、吕骞)