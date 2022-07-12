人民网北京7月12日电 （记者车柯蒙）就业是最大的民生。当前，在疫情影响下，部分市场主体用工需求减少，叠加千万级的毕业生人数，进一步加大了就业压力。同时，随着数字技术与实体经济深度融合，新就业岗位和新就业形态不断涌现，就业市场方面，就业竞争加剧与结构性用工矛盾并存。

近年来，全国多地陆续开展了“稳就业，促发展”区域性招聘活动，以促进人才供需对接。据悉，58同城于7月11日正式启动了以“工作超多超有戏”为主题的超职季活动，携手全国、全行业百万家企业释放就业机会，满足人才跨区域、跨产业流动需求，进一步缓解结构性用工矛盾。

今年，高校毕业生规模首次突破千万大关，毕业生就业压力进一步加大。而从需求侧来看，根据人社部近两年发布的全国“最缺工”100个职业排行，其中40%都集中在制造业、电子信息产业等领域，部分招聘职位的增速甚至高于全行业近20个百分点。

因此，有效对接和精准匹配成为缓解就业结构性压力的重要举措。据介绍，超职季活动着重覆盖先进制造业、现代服务业等热门缺工行业，着力释放匹配度高、入职率高的“双高”岗位。同时，随着直播招聘的日益兴起，丰富在线应聘场景成为拓展招聘渠道的新路径。据介绍，用户可以在58同城直播间内直接投递心仪岗位，并通过视频面试等功能助力求职者提高求职效率、缩减时间和经济成本。

(责编：郭思邈、吕骞)