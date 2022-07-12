中国创新能力“晴雨表”最新版本来了！
创新能力哪家强？最新数据来分享！
12日下午，国务院新闻办公室举行发布会，国家知识产权局有关负责人介绍了我国2022年上半年知识产权相关工作情况。从一组组最新发布的数据中，我们可以一窥中国当前的创新能力。
专利数量与经济同频共振
上半年，我国发明专利授权39.3万件。截至2022年6月底，我国发明专利有效量为390.6万件，同比增长17.5%。
受疫情等因素影响，上半年，国内专利、商标、集成电路布图设计等知识产权申请呈先降后升趋势，总体平稳。以上海为例，6月份的发明专利申请扭转前期下降态势，环比数据回暖。
成渝成数字经济“黑马”
截至2021年底，我国数字经济核心产业的有效发明专利达到97.7万件，是2016年的2.8倍，占国内有效发明专利的比重达到35.2%。
从区域分布来看，长三角、粤港澳大湾区和京津冀呈现出“三强鼎立”的态势，三区域的数字经济核心产业发明专利有效量占国内的72.4%；成渝地区发展潜力大、增速最快，近五年平均增速达到27.9%。
从创新主体来看，企业的数字经济核心产业发明专利有效量占国内的73.1%，成为带动我国数字经济发展的主要力量。
关键核心技术正在快速储备
截至2022年6月底，我国国内有效发明专利数量排前三位的技术领域分别是计算机技术、测量和数字通信，分别占总量的9.4%、7.6%和6.8%；增速前三位为信息技术管理方法、计算机技术和医学技术，分别同比增长78.5%、32.3%和27.1%。
越来越多的企业向创新靠拢
截至2022年6月底，我国国内拥有有效发明专利的企业达到32.5万家，同比增长20.3%；拥有的有效发明专利为210.7万件，同比增长22.0%，高于全国平均增速4.5个百分点。
其中，高新技术企业、专精特新“小巨人”企业15.5万家，拥有有效发明专利133.4万件，同比增长23.4%，以占国内企业47.8%的数量产生了国内企业63.3%的有效发明专利量，保持着强劲的创新活力。
专利商标成企业融资新手段
上半年，全国专利商标质押融资金额为1626.5亿元，同比增长51.5%，惠及企业9760家，同比增长68.0%。
其中，1000万元以下的普惠贷款惠及中小企业6951家，占惠企总数的71.2%，同比增长111.7%。专利商标质押融资服务“小微”的特征显著，普惠性增强。
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