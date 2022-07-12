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民航局：逐步增加国际航班数量 加快推进国际航空市场恢复

2022年07月12日15:25 | 来源：人民网
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人民网北京7月12日电 （记者乔雪峰）近日，我国发布第九版疫情防控方案之后，海外留学生回国意愿增多。

我国是否会考虑逐步增加国际航班数量？7月12日，民航局运输司副司长徐青在新闻发布会上进行了回应。

“民航局将继续加强与相关国家的磋商，逐步增加国际航班的数量。”徐青表示，考虑到海外留学生回国等国际人员往来需求，民航局正在国务院联防联控机制统筹下，根据疫情形势发展、近期防控措施的优化、地方接受国际航班保障能力的提升，稳妥有序恢复国际定期客运航班的工作，加快推进国际航空市场的恢复。

(责编：郭思邈、吕骞)

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