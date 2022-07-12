民航局：逐步增加国际航班数量 加快推进国际航空市场恢复
2022年07月12日15:25 | 来源：人民网
小字号
人民网北京7月12日电 （记者乔雪峰）近日，我国发布第九版疫情防控方案之后，海外留学生回国意愿增多。
我国是否会考虑逐步增加国际航班数量？7月12日，民航局运输司副司长徐青在新闻发布会上进行了回应。
“民航局将继续加强与相关国家的磋商，逐步增加国际航班的数量。”徐青表示，考虑到海外留学生回国等国际人员往来需求，民航局正在国务院联防联控机制统筹下，根据疫情形势发展、近期防控措施的优化、地方接受国际航班保障能力的提升，稳妥有序恢复国际定期客运航班的工作，加快推进国际航空市场的恢复。
(责编：郭思邈、吕骞)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 民航局：做好航空公司暑运新增、优化国内航线支持工作
- 人民网北京7月12日电 （记者王连香）今日，民航局举行新闻发布会介绍今年6月份和上半年全国民航安全生产情况。民航局运输司副司长徐青介绍，进入暑运以来，7月4日至10日一周内，客运航班量达到7.1万班，环比增长12.1%，较2021年同期基本持平；旅客运输量为738万人，环比增长13.8%，较2021年同期减少31.2%。…
相关新闻
- 评论
- 关注