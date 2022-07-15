一至六月全社会用电量同比增长2.9%
2022年07月15日05:24 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京7月14日电 （记者廖睿灵）国家能源局14日发布1至6月全社会用电量数据，全社会用电量累计40977亿千瓦时，同比增长2.9%。
分产业看，第一产业用电量512亿千瓦时，同比增长10.3%；第二产业用电量27415亿千瓦时，同比增长1.3%；第三产业用电量6938亿千瓦时，同比增长3.1%。城乡居民生活用电量6112亿千瓦时，同比增长9.6%。
6月份，全社会用电量7451亿千瓦时，同比增长4.7%，日均用电量环比增长14.7%。分产业看，第一产业用电量105亿千瓦时，同比增长12.4%；第二产业用电量4949亿千瓦时，同比增长0.8%；第三产业用电量1351亿千瓦时，同比增长10.1%。城乡居民生活用电量1046亿千瓦时，同比增长17.7%。
(责编：白宇、赵欣悦)
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