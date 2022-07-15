本报北京7月14日电 （记者王俊岭）记者14日从商务部了解到，今年上半年，全国建设改造县级物流配送中心69个、村级便民商店6.5万个。

据商务部新闻发言人束珏婷介绍，今年以来，商务部同财政部、国家乡村振兴局共同组织实施了县域商业建设行动，支持各地加快补齐农村商业设施短板，扩大农村电子商务覆盖面。江苏省将乡镇农贸市场改造列入“为民办实事”项目，79个老旧市场焕然一新，部分市场还设置了餐饮区和休闲区，让群众逛得更舒心、买得更放心；重庆市探索邮快合作、交快合作等模式，整合资源打造物流配送中心和智能分拨仓，降低人工成本约40%。

“我国县域常住人口约7.4亿人，乡镇和村两级消费市场占全国总体消费市场的38%。加强县域商业体系建设，是全面推进乡村振兴的重要内容。”束珏婷说，商务部将会同有关部门继续加大工作力度，以县乡为重点，以数字化、连锁化、标准化为手段，加快补齐基础设施和公共服务短板，推动完善县域商业体系，加快县域商业数字化转型、促进县域商业连锁化发展、提高县域商业标准化水平。

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