本报记者 陆娅楠 李晓晴

国家统计局7月14日发布数据显示：2022年全国夏粮总产量14739万吨（2948亿斤），比上年增加143.4万吨（28.7亿斤），增长1.0%。其中，小麦产量13576万吨（2715亿斤），增长1.0%。

粮食安全是“国之大者”。今年以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门高度重视粮食生产，严格落实粮食安全党政同责，持续加大对粮食生产的支持力度，克服冬小麦晚播、农资价格上涨和国内疫情多点散发等不利因素影响，夏粮实现增产丰收。

“2022年我国夏粮生产喜获丰收，为稳定全年粮食生产奠定了良好基础，为稳物价保民生、稳定经济大盘、应对外部环境的不确定性提供了坚实支撑。”国家统计局农村司司长王贵荣说。

夏粮是全年粮食生产的第一季，夏收的小麦占口粮的四成左右。“今年夏粮小麦增产丰收实属不易，是在遭遇罕见秋汛后的抗灾中夺丰收，是在历史高点上的高位再增产，令人振奋、令人鼓舞。”农业农村部种植业管理司司长潘文博说。

播种面积稳中略增，奠定夏粮增产的基础。压实粮食生产责任，加大政策支持力度，保障农民种粮收益，稳住冬小麦播种面积，扩大春小麦种植规模，今年夏粮播种面积约3.98亿亩，比上年增长0.3%，连续两年实现增长。

夏粮单产稳步提高，这是夏粮增产的关键。今年气象条件总体有利，多项措施精准发力。各地提高整地质量、增加播种量、增施底肥，减轻晚播影响。“科技壮苗”促转化，防病治虫效果好，生产条件持续改善。今年全国夏粮亩产达370.4公斤，比上年增加2.3公斤。

“这是在夏粮单产连续3年提高的基础上，又创的新高。”潘文博表示，单产提高对夏粮增产的贡献达64%，“今年夏粮单产提高，既有天帮忙的因素，更有人努力的结果。”

夏粮不仅增产，而且小麦质量明显好于上年。据国家粮食和物资储备局监测，主产区二等以上小麦占比超过90%。农情调度也显示，全国优质专用小麦比例达到38.5%，比上年提高1.2个百分点。

国家发展改革委经贸司副司长张国华介绍，夏粮收购总体呈现进度快、质量好、价格稳、市场活的特点，截至7月10日，主产区累计收购小麦3433万吨，同比增加160万吨。

“总体看，当前我国粮食安全形势较好，有能力、有底气、有条件应对外部冲击，端稳端牢‘中国饭碗’。”张国华表示，2021年我国粮食产量达到6.8亿吨，比10年前增加了近1亿吨，连续7年保持在6.5亿吨以上，人均粮食占有量达到483公斤的高位。国内粮食市场总体平稳，价格波动的幅度远远低于国际市场。我国粮食物流和应急保障能力显著提升。“下一步，国家发展改革委将会同相关部门统筹加强粮食安全保障，确保谷物基本自给、口粮绝对安全，牢牢把住粮食安全主动权，更好满足人民群众日益增长的美好生活需要。”

《 人民日报 》（ 2022年07月15日 01 版）

(责编：白宇、赵欣悦)