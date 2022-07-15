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今年1—6月

我国造船业国际市场份额位居第一

船舶工业产业链供应链堵点卡点问题基本得到解决，行业趋于平稳健康发展

2022年07月15日06:16 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京7月14日电  （记者刘志强、王政）记者从工业和信息化部获悉：今年1—6月，我国造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占世界总量的45.2%、50.8%和47.8%，按修正总吨计分别占42%、47.7%和41.5%，国际市场份额均位居世界第一。

　　1—6月，全国造船完工量1850万载重吨，其中海船为593万修正总吨；新接订单量2246万载重吨，其中海船为1113万修正总吨。截至6月底，手持订单量10274万载重吨，同比增长18.6%，其中海船为4229万修正总吨，出口船舶占总量的88.7%。全国造船完工量前10家企业集中度为70.9%，比2021年底提高1.6个百分点；新承接订单量前10家企业集中度为68.3%，比2021年底下降1个百分点；手持订单量前10家企业集中度为66.5%，比2021年底下降3个百分点。

　　据介绍，今年以来，船舶工业产业链供应链堵点卡点问题基本得到解决，行业趋于平稳健康发展。

　　船舶交付捷报频传。6月22日，中国船舶沪东中华与中船贸易联合建造的全球最大2.4万标箱级集装箱船首船正式交付，该船由沪东中华自主设计，是目前全球装箱量最大的集装箱船型。6月27日，中国船舶江南造船建造的1.5万标箱双燃料超大型集装箱船系列船第四艘正式签字交付，该船以液化天然气（LNG）为主要燃料，舱容达1.4万立方米，可支持船舶往返亚欧航线。

　　后续订单接连不断。近期，江苏新时代造船有限公司与地中海航运公司签订了20艘LNG双燃料动力集装箱船建造合同，这是中国船舶工业单笔最大的双燃料动力船舶订单。

　　“中国船舶工业克服不利影响，经受住了考验，充分体现了产业发展的韧性。”中国船舶工业行业协会秘书长李彦庆说，上半年我国船企承接了大量气体船和双燃料船舶的订单，标志着我国造船企业成为全球能源革命的重要参与者。


　　《 人民日报 》（ 2022年07月15日 01 版）
(责编：白宇、赵欣悦)

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