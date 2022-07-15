6月全社会用电量同比增长4.7%
日均用电量环比增长14.7%
2022年07月15日06:16 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京7月14日电 （记者丁怡婷）记者从国家能源局获悉：6月份，全社会用电量7451亿千瓦时，同比增长4.7%，日均用电量环比增长14.7%。分产业看，第一产业用电量105亿千瓦时，同比增长12.4%；第二产业用电量4949亿千瓦时，同比增长0.8%；第三产业用电量1351亿千瓦时，同比增长10.1%；城乡居民生活用电量1046亿千瓦时，同比增长17.7%。
1—6月，全社会用电量累计40977亿千瓦时，同比增长2.9%。分产业看，第一、第二、第三产业用电量同比分别增长10.3%、1.3%、3.1%；城乡居民生活用电量同比增长9.6%。
据中国电力企业联合会规划发展部负责人介绍，随着疫情得到有效控制，企业加快复工复产，加上受高温天气影响，拉动用电量快速恢复，进入季节性用电用煤高峰期，近日来河北、河南、江苏、山东等地电网电力负荷创下新高。
《 人民日报 》（ 2022年07月15日 01 版）
(责编：白宇、赵欣悦)
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