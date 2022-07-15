本报北京7月14日电 （记者欧阳洁）银保监会数据显示：截至6月末，全国小微企业贷款余额55.84万亿元，其中普惠型小微企业贷款余额21.77万亿元，同比增速22.64%，较各项贷款增速高11.69个百分点。上半年全国新发放普惠型小微企业贷款利率5.35%，较2021年全年下降0.35个百分点。

今年以来，银行业金融机构聚焦重点领域精准发力，改进贷款服务方式，缓解小微企业融资周转难、缺抵押、期限错配问题，6月末小微企业续贷、信用贷、中长期贷款余额分别同比增长29.46%、30.11%、17.22%，个体工商户贷款余额6.74万亿元，同比增长18.25%。

据介绍，银行业金融机构信贷资产质量基本稳定，风险抵补能力整体充足。6月末，银行业金融机构不良贷款余额3.8万亿元，不良贷款率1.77%，较年初下降0.05个百分点。

保险业务保持平稳发展。1—6月，保险公司原保险保费收入2.8万亿元，同比增长5.1%。保险业赔款支出与给付累计7768亿元，同比增长3.1%。

《 人民日报 》（ 2022年07月15日 02 版）

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