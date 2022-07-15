上半年全国快递业务量同比增长3.7%
2022年07月15日06:17 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报北京7月14日电 （记者李心萍）记者从国家邮政局获悉：上半年，全国快递服务企业业务量累计完成512.2亿件，同比增长3.7%；业务收入累计完成4982.2亿元，同比增长2.9%。其中，6月份，全国快递服务企业业务量完成102.6亿件，同比增长5.4%；业务收入完成976.7亿元，同比增长6.6%。
从业务类型看，上半年，同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的12.0%、86.3%和1.7%；业务收入分别占全部快递业务收入的6.6%、49.1%和10.9%。
从区域结构看，上半年，东、中、西部地区快递业务量比重分别为77.2%、15.3%和7.5%，业务收入比重分别为77.4%、13.3%和9.3%，中部和西部地区快递业务量收比重均有上升。上半年，快递业务量前5位城市分别是金华（义乌）市、广州市、深圳市、揭阳市、杭州市。快递业务收入前5位城市分别是上海市、广州市、深圳市、金华（义乌）市、杭州市。
《 人民日报 》（ 2022年07月15日 02 版）
(责编：白宇、赵欣悦)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 财政部：上半年各地发行新增专项债券3.41万亿元 优先支持重大项目
- 人民网北京7月14日电 （记者王震）财政部今日召开2022年上半年财政收支情况新闻发布会，介绍上半年财政收支情况。财政部预算司一级巡视员兼政府债务研究和评估中心主任宋其超表示，今年以来，财政部认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，采取了更加积极的政策措施，推动各地加快发行使用节奏，截至6月末，各地发行新增专项债券3.41万亿元。…
相关新闻
- 评论
- 关注