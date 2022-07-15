本报北京7月14日电 （记者李心萍）记者从国家邮政局获悉：上半年，全国快递服务企业业务量累计完成512.2亿件，同比增长3.7%；业务收入累计完成4982.2亿元，同比增长2.9%。其中，6月份，全国快递服务企业业务量完成102.6亿件，同比增长5.4%；业务收入完成976.7亿元，同比增长6.6%。

从业务类型看，上半年，同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的12.0%、86.3%和1.7%；业务收入分别占全部快递业务收入的6.6%、49.1%和10.9%。

从区域结构看，上半年，东、中、西部地区快递业务量比重分别为77.2%、15.3%和7.5%，业务收入比重分别为77.4%、13.3%和9.3%，中部和西部地区快递业务量收比重均有上升。上半年，快递业务量前5位城市分别是金华（义乌）市、广州市、深圳市、揭阳市、杭州市。快递业务收入前5位城市分别是上海市、广州市、深圳市、金华（义乌）市、杭州市。

《 人民日报 》（ 2022年07月15日 02 版）

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