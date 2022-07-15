本报记者 窦瀚洋

浙江省杭州市余杭区良渚麟海现代园区蔬菜大棚里，农机手正熟练地操作着叶菜收获机。“原来收一亩蔬菜，需要两人干一天时间，现在收获机一个半小时就能完成。”园区负责人何林海告诉记者，农机购置有补贴，买回来后政府部门派专人指导使用，去年起园区陆续购置了几十台农机，蔬菜生产“耕、种、收、装”实现了全程机械化，今年园区蔬菜产量预计将大幅提高。

何林海的底气源于浙江实施的“科技强农、机械强农”行动。“聚焦浙江农业发展面临的新课题，我们提出了机械化攻关、良种繁育等10项重点突破任务，以项目化为抓手，全面推进农业‘双强’行动。”浙江省农业农村厅厅长王通林介绍。

浙江人多地少、山多田少，如何提高农业综合生产能力，提升农业生产效益？

向科技要空间，向机械要效率。去年8月以来，浙江以农业“双强”行动为抓手，全力推进丘陵山区农业机械化、基础设施宜机化改造、农业新品种选育重大科技攻关等工作，有力促进农业稳产增产、农民稳步增收。今年浙江锚定劳动生产率达5.1万元／人、农民人均可支配收入达3.8万元的目标，计划安排省级补助资金超4.4亿元，累计实施农业“双强”行动项目194个，其中约90%的项目跟粮食安全紧密相关。

目前，浙江正在创建国家丘陵山区适用小型农业机械推广应用先导区。瞄准农机研制和宜机化改造“需求清单”，浙江加快先进适用农机装备研制攻关和推广应用，加紧制定丘陵山区宜机化改造实施意见和技术导则，实施种业振兴、关键核心技术攻关等5项重点任务。在湖州市德清县和台州市温岭市，全域宜机化改造试点正有序推进。

“通过实施农业‘双强’行动，我们将推动浙江加快迈向农业强省，持续擦亮高质高效生态农业‘金名片’。”王通林说。

《 人民日报 》（ 2022年07月15日 18 版）

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