年轻人正抛弃婚恋网站？市场乱象丛生，有人选择随缘脱单
年轻人为何对婚恋网站越来越“无感”
随着互联网经济的崛起，婚恋网站一度成为年轻人恋爱交友的重要方式。而我国庞大的单身人口数量，也成为支持婚恋网站蓬勃发展的市场基础。一些头部网站迅速壮大，在短短几年内就实现盈利，甚至完成上市。
然而，年轻人却似乎对婚恋网站越来越“无感”了。“通过婚恋网站真的能找到对象吗？”在社交平台上，类似的问题后面往往跟着众多吐槽。在媒体报道中，“杀猪盘”、隐私泄露、虚假信息等与婚恋网站相关的丑闻频频曝出。一份关于“Z世代”的婚恋报告显示，年轻人最喜欢通过兴趣活动、工作学习渠道来找对象。婚恋网站，似乎并不在主要的考虑范围之中。
年轻人正在抛弃婚恋网站？这或许不是危言耸听。2021年9月，江苏省消保委发布《婚恋交友平台服务状况消费调查报告》，报告显示，婚恋交友平台存在网站会员无信息审核、实体门店信息审核形同虚设、消费者受推销困扰、婚恋费用较高但效果不明等问题，部分平台涉嫌虚假宣传。婚恋市场乱象丛生，行业缺乏规范。
而所有这些乱象，目标都指向钱。很多婚恋网站的“红娘”已经摸索出了一套熟练的“业务流程”——先是语言打压，制造焦虑，让会员觉得自己找对象很难，但又很迫切；紧接着就是挖掘会员的资产情况，为其推荐消费套餐。江苏省消保委发布的报告指出：24.2%的消费者在网络婚恋交友平台上花费1.5万元至3万元；0.6%的消费者在其门店消费金额超过10万元。把交友变成“氪金”游戏，把年轻人忽悠成“人民币玩家”，似乎成为部分婚恋网站的套路。“我跟你谈感情，你却跟我谈钱”，关键是“氪金”以后，人们发现依然很难找到合适的对象。这就难怪年轻人兴味索然了。
于是，“随缘脱单”成了越来越多年轻人的选择。表现在数据上，则是近年来结婚登记对数的逐年下降和初婚年龄的不断攀升。根据国家统计局近期公布的《中国人口普查年鉴-2020》，我国城市居民平均初婚年龄为28.84岁，乡村平均初婚年龄也已经达28.38岁，十年间均延后了3-4岁。
数据的背后，是观念的变化和社会的发展。在不知不觉间，年轻人的婚恋观已经发生了很大的改变。智联招聘发布的《2021中国女性职场现状调查报告》显示，关于未婚职场人不打算结婚的原因，64.1%的女性受访者表示“婚姻不是必选项”，其次是占比43.5%的“担心因结婚而降低生活质量”。可见，对于年轻人特别是女性来说，恋爱和婚姻固然是好的，但更重要的是自己的生活质量。如果不能找到合适的另一半，那么宁愿单着也不愿将就。
实际上，“随缘脱单”未必是“佛系”，更重要的是有底气。在过去物质还比较匮乏的时代，人们需要通过结婚来结成一个“利益共同体”，双方在经济、生活上互助合作，抵御风险，才能安稳地生活下去。但是，在经历了数十年经济高速发展之后，温饱问题早已不再是人们的考虑范围，年轻人择偶，择的是“三观相同”，择的是“趣味相近”。很多年轻人在选择另一半时，更多考虑的是精神和情感的契合。
年轻人并非不向往恋爱婚姻，而是不想把自己像明码标价的商品一样“挂牌”“出售”，不想在“相亲价目表”中丢失了纯粹的情感。
土土绒 来源：中国青年报
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