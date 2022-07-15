顾仲阳

工资性收入占脱贫人口人均纯收入的近七成。面对当前务工就业的新挑战，要迎难而上，千方百计稳住脱贫人口就业饭碗，牢牢守住不发生规模性返贫的底线

来自甘肃省镇原县三岔镇石咀村的脱贫户柳亘，对现在的工作很是满意：“通过‘点对点’‘一站式’劳务输出服务，我在天津一家电动车企业找到工作，有了稳定的收入。”依托东西部协作机制，天津市打出政策、资金、服务、培训组合拳，促进中西部地区脱贫劳动力在津门稳定就业。

一人就业，全家脱贫。2021年全国脱贫人口人均纯收入12550元中，工资性收入占比近七成。可以说，稳住了岗位，实现了就业，防止返贫致贫就有了坚实支撑。

千方百计稳岗就业，截至5月底，全国脱贫劳动力务工规模3133万人，提前实现3000万人以上的年度目标。同时我们也应看到，受疫情等多重因素影响，脱贫人口务工就业也面临一些困难和挑战。因此，要把脱贫人口稳岗就业放在更加突出的位置，切实抓紧抓好。

加强动态监测、摸清底数是稳就业重要前提。要及时将出现返贫致贫风险的农户识别为监测对象，“一户一策”及时帮扶到位。同时，将符合条件的脱贫人口、监测对象纳入低保、特困救助和临时救助范围，兜牢民生底线。要全面摸清脱贫劳动力就业底数、变化情况，严防“数字就业”。

稳市场主体是稳就业的关键。各地要结合实际、创新方式，尽力帮助企业纾困解难。要落实落细留抵退税、降低涉企收费等一系列帮扶政策，用好用足一次性奖补、税费减免等一系列支持企业稳岗举措，统筹用好各类资金，加大用于脱贫劳动力、监测对象交通补贴、技能培训等方面的资金支持力度。对目前经营正常、脱贫劳动力工资收入有保障的企业，也要加大支持力度。

稳住现有岗位。要大力支持、积极推动企业在做好疫情防控的条件下复工达产，稳定岗位供给，提升吸纳能力。中西部地区加强有组织劳务输出，协助东部地区做好稳岗工作，东部地区千方百计帮助脱贫劳动力稳在当地、稳在企业、稳在岗位。

做好转岗服务。对因疫停工、暂时离岗和返乡回流的脱贫劳动力，输出地要逐一摸排，掌握务工需求，解决实际困难；输入地要与输出地深化劳务合作，精准对接需求，提供岗位选择，做好转岗服务。输出地和输入地联手，通过转岗衔接、公益性岗位安置、加大对自主创业和发展产业的支持等手段，尽最大努力帮助他们再就业。

拓展岗位供给。在重大工程、以工代赈等项目建设中，要积极吸纳脱贫人口、监测对象就业。统筹用好公共设施维护、村级公共服务、疫情防控等领域的公益性岗位，积极帮助就业帮扶车间解决困难，确保公益性岗位、就业帮扶车间吸纳脱贫人口和监测对象就业规模较上年只增不减。

就业是最大的民生。面对稳岗就业面临的新挑战，我们要大力弘扬脱贫攻坚精神，迎难而上，团结奋斗，千方百计稳住脱贫人口就业饭碗，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。

《 人民日报 》（ 2022年07月15日 18 版）

(责编：罗知之、陈键)