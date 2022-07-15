让脱贫人口端稳就业饭碗（话说新农村）
工资性收入占脱贫人口人均纯收入的近七成。面对当前务工就业的新挑战，要迎难而上，千方百计稳住脱贫人口就业饭碗，牢牢守住不发生规模性返贫的底线
来自甘肃省镇原县三岔镇石咀村的脱贫户柳亘，对现在的工作很是满意：“通过‘点对点’‘一站式’劳务输出服务，我在天津一家电动车企业找到工作，有了稳定的收入。”依托东西部协作机制，天津市打出政策、资金、服务、培训组合拳，促进中西部地区脱贫劳动力在津门稳定就业。
一人就业，全家脱贫。2021年全国脱贫人口人均纯收入12550元中，工资性收入占比近七成。可以说，稳住了岗位，实现了就业，防止返贫致贫就有了坚实支撑。
千方百计稳岗就业，截至5月底，全国脱贫劳动力务工规模3133万人，提前实现3000万人以上的年度目标。同时我们也应看到，受疫情等多重因素影响，脱贫人口务工就业也面临一些困难和挑战。因此，要把脱贫人口稳岗就业放在更加突出的位置，切实抓紧抓好。
加强动态监测、摸清底数是稳就业重要前提。要及时将出现返贫致贫风险的农户识别为监测对象，“一户一策”及时帮扶到位。同时，将符合条件的脱贫人口、监测对象纳入低保、特困救助和临时救助范围，兜牢民生底线。要全面摸清脱贫劳动力就业底数、变化情况，严防“数字就业”。
稳市场主体是稳就业的关键。各地要结合实际、创新方式，尽力帮助企业纾困解难。要落实落细留抵退税、降低涉企收费等一系列帮扶政策，用好用足一次性奖补、税费减免等一系列支持企业稳岗举措，统筹用好各类资金，加大用于脱贫劳动力、监测对象交通补贴、技能培训等方面的资金支持力度。对目前经营正常、脱贫劳动力工资收入有保障的企业，也要加大支持力度。
稳住现有岗位。要大力支持、积极推动企业在做好疫情防控的条件下复工达产，稳定岗位供给，提升吸纳能力。中西部地区加强有组织劳务输出，协助东部地区做好稳岗工作，东部地区千方百计帮助脱贫劳动力稳在当地、稳在企业、稳在岗位。
做好转岗服务。对因疫停工、暂时离岗和返乡回流的脱贫劳动力，输出地要逐一摸排，掌握务工需求，解决实际困难；输入地要与输出地深化劳务合作，精准对接需求，提供岗位选择，做好转岗服务。输出地和输入地联手，通过转岗衔接、公益性岗位安置、加大对自主创业和发展产业的支持等手段，尽最大努力帮助他们再就业。
拓展岗位供给。在重大工程、以工代赈等项目建设中，要积极吸纳脱贫人口、监测对象就业。统筹用好公共设施维护、村级公共服务、疫情防控等领域的公益性岗位，积极帮助就业帮扶车间解决困难，确保公益性岗位、就业帮扶车间吸纳脱贫人口和监测对象就业规模较上年只增不减。
就业是最大的民生。面对稳岗就业面临的新挑战，我们要大力弘扬脱贫攻坚精神，迎难而上，团结奋斗，千方百计稳住脱贫人口就业饭碗，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。
《 人民日报 》（ 2022年07月15日 18 版）
分享让更多人看到
推荐阅读
- 财政部：上半年各地发行新增专项债券3.41万亿元 优先支持重大项目
- 人民网北京7月14日电 （记者王震）财政部今日召开2022年上半年财政收支情况新闻发布会，介绍上半年财政收支情况。财政部预算司一级巡视员兼政府债务研究和评估中心主任宋其超表示，今年以来，财政部认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，采取了更加积极的政策措施，推动各地加快发行使用节奏，截至6月末，各地发行新增专项债券3.41万亿元。…
相关新闻
- 评论
- 关注