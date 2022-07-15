吴荣照

服饰是文化的重要载体，博大精深的中华文化、独具魅力的古典美学是传统服饰绽放新光彩的重要文化土壤

运动服饰兼顾时尚性和实用性，走进越来越多人的日常生活；运动产品颜值高、品质好，受到许多消费者的青睐；运动鞋的设计从生肖文化里汲取灵感，融合运动精神和国风美学……一段时间以来，既有文化内涵又有时尚设计的国潮服饰品牌，在各类平台成为大众关注的焦点，相关产品获得越来越多消费者的认可，成为消费新风尚。

华夏之美，源远流长。服饰是文化的重要载体，博大精深的中华文化、独具魅力的古典美学是传统服饰绽放新光彩的重要文化土壤。时下，我国已成为全球最大的服装生产国、出口国，群众的着装选择愈发多样。国潮服饰通过对传统服饰文化进行创造性转化、创新性发展，并与运动、家居、休闲等生活场景相融合，既能不断满足人民群众日益增长的美好生活需要，也在为经济发展注入新动能，成为服装行业转型发展的生动注脚。当然，如何以更优质的产品开拓市场，怎样更好满足消费者需求，国货品牌需要继续探索。

国货品牌应当讲好中国故事。作为传统文化的实物载体，国潮服饰通过展现历史记忆、文物遗产、社会生活等内容，既能为消费者带来美的享受，也能提升品牌的内涵。借鉴非遗技艺，体现传统面料、纹样的实用性与设计感；以华夏大地、山川河流等元素，展现山海之风；融合华夏古物的文化底蕴，将古老元素与时尚设计有机结合……一些企业的探索也启示我们：国潮服饰应该立足现代审美，在图案、剪裁、材料等方面做足文章，在文化融合中持续创新，全方位彰显文化理念，让中华文化的底蕴与风采被更多人看到、让更多人喜欢。

品质是品牌的生命力，而科技在助推品质提升中大放异彩。包括鸿星尔克在内的不少国货品牌，不断增加研发投入，在提升产品质量上下功夫。应该看到，科技在还原传统工艺、提升艺术效果、设计全新产品等方面大有可为。从电脑印花技术超越传统丝网印花技术，在不同面料上呈现逼真彩色图像、立体效果，到3D打印制作，大大缩短模型制作和图案定制时间，再到运用环保技术，让服饰更舒适的同时更环保……运用新材料、新工艺打造出好产品，不断推动产品迭代升级，科技创新满足了更多人科学运动的需求。从这个角度而言，国潮服饰的创新发展离不开科技支撑，企业只有不断修炼内功，才能打开更广阔的市场空间，让品牌升级的动能更加充沛。

国货品牌不断发展，是企业综合实力的体现。事实上，随着消费者对于生活品质、精神文化的需求不断提高，国货品牌也应该在更好满足消费者需求中开拓新的消费蓝海。改变以往品牌独创的方式，以“共创”形式提升品牌的研发力；既有物美价廉的“小而美”，也有硬核设计的“大而强”……全方位、多层次满足消费者需求，国货品牌才能在市场竞争中立于不败之地。

企业的成长得益于伟大的时代，国货品牌的崛起得益于我国综合国力的大幅提升和文化自信的不断增强。广大企业主动作为、锐意创新，立足新变化、应对新挑战，以传统文化激发品牌活力，以匠心品质推动品牌升级，在坚守中传承文化、彰显美学，在创新中找寻答案、找到出路，就一定能让更多国货走进千家万户，让中国品牌的名片更加靓丽。

（作者为鸿星尔克实业董事长）

《 人民日报 》（ 2022年07月15日 05 版）

(责编：罗知之、陈键)