本报记者 龚文静

2021年10月23日，观众在2021世界工业设计大会上体验AI智能动感单车。

唐 克摄（人民视觉）

2021年11月15日，观众在广州国际健身博览会上体验速境的智能健身设备。

速境供图

用户在使用Keep生产的智能动感单车。

Keep供图

一家人在体验FITURE生产的智能健身镜。

FITURE供图

智能健身设备火了。数据显示，今年“6·18”预售期间，京东平台智能健身镜（以半透半反屏幕为主体、搭载人工智能技术的运动健身产品）成交额同比增长300%；天猫平台的Keep智能动感单车成交量在开售4小时内就超过5500台，居同品类第一。

与传统的哑铃、杠铃、划船机等健身器械不同，智能健身镜、智能动感单车、家庭智能力量训练设备等产品运用数字化技术，不仅打破了健身时空限制，还能实时反馈运动数据，受到不少消费者青睐。中国智能健身设备火热的背后，离不开相关企业的努力。

“让我爱上了运动”

“智能健身镜不仅让我爱上了运动，还成了带娃神器。”家住北京市丰台区卢沟桥街道的杨青入手了一台旗舰版FITURE魔镜。扫描小程序，连接智能健身镜，即有3000多节健身课程可供选择，其中就包括专门针对儿童的运动游戏。杨青上小学的儿子在用魔镜锻炼时，神情专注又认真。

16个课程大类中，杨青最喜欢的是有氧舞蹈。“对于我这种‘同手同脚’的人来说，在人多的地方跳舞难免害羞，在家跟着‘魔镜’学，屏幕上还会根据我的运动轨迹实时纠错，锻炼效果不错。”

这款集智能硬件、AI技术、内容服务为一体的智能健身镜，大小相当于一面穿衣镜，被杨青放在了电视柜旁。

生产FITURE魔镜的成都拟合未来科技有限公司是国内最早做智能健身镜的企业。就在上个月，FITURE还进行了产品升级，推出魔镜3和魔镜3PLUS，两款产品新增支持双人运动场景的AI识别功能。

而有着10多年健身经验的申彬对居家训练要求更高，“疫情防控期间没法去健身房，普通的弹力带和哑铃难以满足我的居家训练需求，想要弄个可以在家‘撸铁’的健身房，可惜房间又不够大。”

今年5月，家住深圳的申彬在朋友推荐下购买了一台Gym Monster家庭智能力量训练设备，“感觉把健身房的龙门架搬了回来，我已经迫不及待地开练了！”

这台器械是深圳速境生活科技有限公司推出的新产品。用户点击屏幕，可以自由选择标准、铁链、离心、等速4种力量训练模式，内置双电机还能为用户提供最大100KG的阻力。更让人惊喜的是，这款智能健身设备折叠起来占地面积仅0.3平方米，申彬说，家里的猫爬架比这台器械还大。

除了智能健身设备之外，不少传统健身器械也在朝着智能化、数字化的方向发展。北京卡路里科技有限公司开发的Keep APP是国内最大的成人健身内容平台，其研发的智能动感单车今年上半年销量稳居动感单车市场占有率第一。

“再也不怕深夜运动扰民了！”文怡在影视公司工作，以前晚上回家跟着视频跳燃脂操时，很快就会收到楼下住户的“抗议。自从她买了Keep的mini款智能动感单车后，单车的智能调阻功能不仅为她个性化定制骑行强度，而且锻炼时产生的声音连40分贝都不到，邻居不来敲门了，居家健身也不受时间限制了。

随着人工智能和物联网技术对体育行业的深入渗透，健身设备变得更“聪明”。

打造老少皆宜的健身产品

新事物兴起的背后，往往蕴含着对消费市场的新洞察。这些年轻的企业，为何纷纷选择进入智能健身设备赛道呢？

“我们几个创始人都喜欢健身，当时发现不少居家健身产品买回来就放在家里‘吃灰’，如何打造一款老少皆宜的智能健身产品、帮助用户养成良好的健身习惯是我们的初衷。”FITURE联合创始人兼首席技术官付强告诉记者。

“在研发产品前，我们体验了市面上很多健身产品，也参加了不少健身房的团课、私教课等。”聊起当初为何选择做智能健身镜，付强说，“经过用户调研，我们发现线下健身房受时空限制，使用效率较低，而智能健身镜要解决的正是消费者没有时间坚持去健身房锻炼的‘痛点’。”

产品推出后的数据印证了付强的猜想，FITURE的用户在一个月内使用魔镜的频率平均可达10次以上，而活跃用户的数据高达14.6次，远超用户到线下健身房打卡的频次。近期，FITURE自主研发的运动分析引擎FITURE Motion Engine已经能有效识别33个骨骼点，用户的运动反馈数据时延缩短至0.3秒，这意味着智能健身镜能同步纠正用户运动的动作。

同是健身“发烧友”的速境创始人刘韬，跑进了另一条赛道。早在2015年他就开始了力量训练，但由于下班时健身房大多已经关门，大型力量训练设备在家里又放不下，只能用小哑铃健身。于是，生产一款家庭智能力量训练设备的想法在他心中萌芽。

刘韬着手组建速境团队。2020年6月，速境开始了产品研发。“产品原型的打磨用了10个月，刚开始我们只有一个电机，能拉动时，觉得这件事总算迈出了万里长征的第一步，大家很兴奋地欢呼。”刘韬说。

之后，速境研发出驱动器-电机驱动控制器，能持续稳定输出电流，为消费者提供安全的力量训练。用户在使用Gym Monster时，轻触屏幕、调节数字就能感受到相同的重量，再也不用像传统健身房一样费劲地拆卸、组装哑铃片了。“我们是看到了钉子，再来造一把合适的锤子。”刘韬这样形容自己的创新历程。

“在健身领域，最稀缺的资源是时间和空间。”中央财经大学体育经济研究中心主任王裕雄认为，智能健身设备能有效突破时空限制，为健身人群提供多样化的运动体验。

那么，智能健身设备是否会替代线下健身房？针对这一问题，付强和刘韬的看法一致：健身智能设备主要满足居家健身场景需求，帮助更多人养成健身习惯。不同健身场景互为补充，中国运动健身行业才会快速发展，中国健身群体规模才能不断扩大。

2021年10月，国家体育总局发布《“十四五”体育发展规划》，鼓励发展“互联网+健身”和“物联网+健身”模式，增加运动产品及服务资源，优化线上线下健身互动一体化以及增加家庭健身场景及在线健身活动。眼下，线上线下协同发展的健身模式正成为行业主流。

未来还要为用户提供情绪价值

不同于做智能硬件出身的科技企业，以提供优质健身内容见长的Keep积累了一批忠实用户，其推出的智能健身设备在吸引健身群体上有着天然优势。

“我是Keep的老用户了。”陈纯之前习惯用Keep软件记录户外骑行数据，买了Keep这款智能动感单车后，她评价，“在家就能上一对一的单车私教课，太有互动感了！”

截至2021年底，Keep平台上录制的健身课程超过10000个，直播课程则超过13000个。Keep智能硬件产品负责人安冉说：“未来，智能健身设备不再单一强调产品的锻炼效果，那些能在运动中为用户提供陪伴、鼓励、正向反馈等情绪价值的产品，将收获更多用户的喜爱。”

“‘硬件+内容’只是智能健身体验的一部分。打造一个富有情感连接的社区才是帮助用户收获运动乐趣、养成运动习惯的关键。”付强说，基于以上考虑，FITURE在创立不久就建立了“FITUREHOOD沸活圈”，在运动社区中，用户可以和朋友一起打卡，分享训练体验。

作为后起之秀的速境，正在进行产品的更新迭代，其中一个重要方向便是开放Gym Monster的课程库，让有健身基础的用户在平台上自发生产内容。此外，速境还将新增组队训练功能，用户既能看到其他组员的训练成绩，也能相约线下打卡等，这有助于促进平台社群氛围的形成。

智能健身设备市场火热，是健身器材和用品走向智慧化、数字化、终端化、生态体系化的集中表现。所谓“生态体系化”不仅指智能健身设备提供的多元服务，还意味着当智能健身设备成为智能终端后，用户个人的健身数据能连接到整个生活性物联网中。

如FITURE推出的辅助配件心率带等智能穿戴设备，能连接魔镜，帮助用户了解个人的身体数据，再配备一整套运动及营养健康方案，有利于消费者养成健康生活习惯。“硬件获客不是主要目的，后续的会员续费才是商业化重点，内容差异化将成为维系会员的关键。”付强说。

智能健身设备市场日趋火热，但地域与年龄分配不均、智能健身设备价格不够亲民等问题也不容忽视。王裕雄建议：“企业要在深入洞察消费者体育健身需求痛点的基础上，进一步加强产品创新和商业模式创新。”

“随着智能健身设备及其背后的服务体系出现，分布在全国各地的小众健身需求将通过在线方式得到充分满足，智能健身设备有望推动体育产业的商业模式发生颠覆性变化。”王裕雄说。

(责编：罗知之、陈键)