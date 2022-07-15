本报记者 赵 珊

北京欢乐谷上演的《玩宠归来》万千星光狂欢幻影秀。

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游客在环球影城大酒店早餐时刻邂逅小黄人。

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游客在上海海昌海洋公园的极地小镇体验戏水狂欢派对。

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暑期旅游正在加速升温。作为暑期最受欢迎的游玩内容，主题公园陆续重启并迎来强劲复苏，纷纷推出精彩各异的创新体验，令暑期旅游活力四射。

增添暑期活力

“期末考试结束第二天，我就跟同学来到北京欢乐谷。我们都喜欢坐过山车，这里有好几种风格的过山车，真是过足了瘾。”北京初中生轩奇说。北京欢乐谷的游客接待量持续稳定恢复中，在刚刚过去的周末已恢复至去年同期的近90%。

记者从多家在线旅游平台了解到，主题公园近期预订及出游热度持续高涨。北京环球度假区、北京欢乐谷、海昌海洋公园、上海迪士尼乐园、珠海长隆海洋王国等主题乐园成为暑期游的热门选择。途牛旅游网本周主题公园预订量较上周增长102%，出游人次较上周增长191%。同程旅行显示，7月首周，主题公园的搜索量环比提升110%，门票预订量周环比提升50%。

北京环球度假区近期已重启，门票及酒店恢复预售前近一周，“北京环球影城”在携程平台上的搜索热度较上月同期增长242%。据北京环球度假区官方APP及小程序显示，上周日北京环球影城主题公园指定单日门票全部售罄，迎来重新开园后首个出游高峰。北京环球度假区作为华北地区标志性景点之一，恢复开园为北京及周边旅游市场加快复苏带来利好。北京环球度假区门票及酒店恢复预订前近一周，“北京”在携程平台的热度相较上月同期增长106%，北京环球度假区周边5公里内的酒店预订金额增长超30%。

马蜂窝旅游研究院院长冯饶分析：“主题公园不仅是年轻人‘微度假’的重要场景，北京、上海、广州等地的主题公园对当地旅游市场的整体贡献不容小觑。主题公园的相继重启不仅助力暑期市场加速回暖，也大大提升了旅游从业者对下半年旅游市场的信心。”

创新个性玩法

近日，北京环球度假区恢复限流开放，开园首日，来自《侏罗纪世界3》电影中的恐龙，“逃离”大银幕，来到游客身边。北京环球度假区在今夏推出全新的恐龙环游季，5只独具特色、还原真实大小的恐龙让游客身临其境地体会到来自侏罗纪世界带来的震撼效果。此外，深受游客喜爱的小黄人主题创新升级。环球影城大酒店全新推出的小黄人主题房把游客带入海岛度假氛围中，藏身各处的淘气的小黄人以及遍布每个角落的乐趣和惊喜，把游客带入萌趣非凡的小黄人世界，游客还有机会在早餐时邂逅小黄人。

上海海昌海洋公园从7月1日起，开放夜场运营，夜间演艺《海天鲸艳·水幕光影秀》《山海鲸电音狂欢巡游》为游客带来别样的夏夜风情。未来，上海海昌海洋公园将推出国内首个海洋主题机甲巡游、官方授权落地奥特曼主题馆等系列产品，以更新与迭代，刺激游客感官，带去快乐的体验。

为迎接主题公园重启，北京欢乐谷继续以“国潮年”为主题，开展2022华侨城文化旅游节之北京欢乐谷国潮狂欢节。《盖世英雄》城市空间互娱装置体验秀、《玩宠归来》万千星光狂欢幻影秀等为游客带去欢乐体验。《玛雅天灾》特效实景剧演出剧场更新升级，大大提高了游客观演时的舒适度与娱乐体验。

擦亮特色品牌

主题公园在竞争中不断挖掘特色，擦亮品牌。北京欢乐谷深挖国潮内核，以“演艺为核、游乐为媒、休闲为旨、艺术为能”为核心，携手上海美术电影制片厂三大经典动画IP，用中国文化讲好中国故事，打造沉浸式游园的国潮氛围。

海昌海洋公园突出海洋主题，并结合地域文化特色，分析游客需求，保持项目产品持续更新，如美人鱼餐厅、电音节、时空之海天幕影院、全息灯光演艺、科普研学产品等。暑假期间，烟台海昌鲸鲨海洋公园将上演“江豚机器人科技秀”，让游客感受自然与科技的碰撞。

横店影视城突出自身特色，做足影视体验文章，打造全新的沉浸式体验目的地。除“我在横店当群演”“蒙太奇电影之旅”等经典体验项目外，今年新推出了“戏精学院”“公主出嫁”“走进大秦”等针对不同群体的影视主题体验类产品，给游客带去来到横店“一秒入戏”的感受。横店计划将广州街度假区打造成剧本杀基地，目前已推出亲子类、轻沉浸类、大型纯玩类等不同类型的剧本杀，近期上线的禁毒题材“虎门风云”吸引了不少关注。横店去年被评为首批国家级夜间文化和旅游消费集聚区，目前差异化地形成了梦幻谷、梦外滩、广州街三大核心夜消费集聚地，分别是以潮玩、刺激为主的夜游主题公园，以“休闲+美食”为主的夜间城市文化商业街区和精品化的夜间沉浸式影视主题体验区。

(责编：罗知之、陈键)