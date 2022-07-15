原标题：啄木鸟“咚咚咚”却不会脑震荡之谜揭开

科技日报北京7月14日电 （记者张梦然）长期以来，科学家们一直想知道啄木鸟为何能够反复用力敲击树干却不损伤它们的大脑，目前一种看法是，它们的头骨应该像减震头盔一样。14日发表在《当代生物学》杂志上的论文驳斥了这一观点，计算表明，任何“减震功能”都会阻碍啄木鸟的啄食能力，实际上啄木鸟的头部更像是硬锤。

比利时安特卫普大学研究人员范·瓦森伯格说：“通过分析3段啄木鸟的高速视频，我们发现啄木鸟其实不会吸收与树木撞击带来的冲击。”

瓦森伯格及其同事量化了3种啄木鸟啄树过程中的冲击减速，并利用这些数据建立了生物力学模型，从而得出结论，头骨的任何减震都会对鸟类不利。但如果它们的头骨不起到减震器的作用，那么“狂暴”的啄树动作为何不会让它们的大脑受伤？

研究证明，虽然每次啄树的冲击超过了猴子和人类脑震荡的已知阈值，但啄木鸟较小的大脑却可以承受它。

研究表明，没有减震并不意味着啄木鸟的大脑在看似猛烈的撞击中处于危险之中。即使是超过100次的最强烈啄树冲击，对啄木鸟的大脑来说仍然应该是安全的——计算显示啄木鸟当时大脑的负荷依然低于遭受脑震荡的人类。

瓦森伯格指出，这些发现驳斥了长期以来在媒体、书籍、动物园中经常普及给大众的减震理论，即它们的头部装有“减震器”的说法。

从进化角度来看，这一发现也解释了为何啄木鸟的头部和颈部肌肉不大。同时该发现具有实际指导意义，因为工程师此前曾尝试借鉴啄木鸟颅骨的解剖结构作为开发减震材料和头盔的灵感来源，新发现表明这不是一个好主意。

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