付保宗

原标题：有效推动工业企业效益回升

工业是当前经济增长的主体引擎，振作工业经济是稳住经济大盘的坚实支撑。今年以来，受新冠肺炎疫情、国际地缘政治冲突等因素影响，我国工业经济面临短期多重压力，但依然负重增长，展现出强大韧性和内生潜能。国家统计局数据显示，1月份至5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额34410.0亿元，同比增长1.0%；6月份，全国工业生产者出厂价格指数同比上涨6.1%，环比持平。不过，不同企业间利润分化有所加剧，拖累和制约了工业的整体增长。对此，要聚焦重点、攻坚扶弱、协同共进，促进工业企业效益回暖回升，确保工业经济回归合理增长轨道。

聚焦重点区域，高效统筹疫情防控和工业生产。1月份至5月份，不同区域企业利润增速不同，中部和西部地区企业利润保持较快增长；而长三角地区的上海、东北地区的吉林、辽宁等部分地区，由于疫情散发原因，一些企业被迫停工停产，企业利润下滑。长三角和东北地区是我国重要的工业基地，区域内不仅原材料、加工制造等传统工业规模大、体系全，电子信息、生物医药等新兴产业也密集分布、成链聚群，诸多领域与其他地区企业关联交错。要引导相关地区统筹疫情防控和工业生产，不断解决两难多难问题，支持企业在疫情防控条件下稳定生产，加速复工稳产达产。要因地制宜挖掘自身政策潜力，针对脆弱主体特别是中小企业群体，积极开展驰援行动，千方百计帮扶市场主体纾困，守住企业生存底线。要一视同仁服务各类不同所有制市场主体，充分调动各方积极性创造性，持续激发兴业投资活力。随着各地疫情防控形势趋向好转，复工复产正稳步推进，未来工业企业盈利能力有望逐步释放。

聚焦重点行业，有效推动市场供需扩容衔接。1月份至5月份，不同工业行业利润增长差异加大，一些上游行业利润延续快速增长势头；而部分中下游制造业如汽车、钢铁、装备制造、电子信息等行业，遭受供给受阻和需求收缩双向挤压，利润下滑较为显著。这些产业是国民经济的有机构成，产业链长、涉及面广、带动性强，是稳经济、促发展的重要主体，也是稳就业、保民生的必要载体。为此，需要保供给、扩需求双向发力，尽快扭转效益下滑态势。一方面，应稳定保障供给。畅通多部门、各地方协调联动渠道，完善“白名单”等创新举措，推进重点行业上下游协同复工复产，加强关键零部件保供和大宗原材料稳价工作，保障关键企业正常生产和有序流通。另一方面，恢复扩展需求。加大刺激消费政策力度，多渠道释放消费潜力，发掘新能源汽车、家电、绿色产品等消费潜力；加速重点投资项目落地，支持高端、绿色、数字技术改造投资。同时，构建供需监测平台和协调机制，强化多主体联动互动，强化供需高效对接衔接。随着重点行业供需回稳回弹，工业企业增长动能正在蓄积。

聚焦重点环节，确保产业链供应链循环顺畅。市场经济下，产品和要素流通循环是企业运转的前提，物流、人流、资金流畅通是企业生存的必需，而一些产业上下游链条关键节点往往举足轻重，“牵一发而动全身”。近期一些因素导致流通阻碍增多，特别是部分关键节点企业出现脱链断链风险，影响了工业的整体增长。为此，要瞄准关键节点，疏堵纾困、降本增效。首先，要全力打通物流堵点卡点。加快区域间通行政策互通互认，协同保障货运通畅。其次，积极疏通恢复客流。在严格疫情防控基础上提升人员往来便利水平，有序增加空陆客运运量。最后，激活企业资金流。针对受疫情冲击较大的困难企业，探索税费减免、政府采购、特殊直补等多种帮扶举措，支持银行适度延期还本付息，避免非理性限贷、抽贷、断贷，着力化解账款回收难题。

（作者系中国宏观经济研究院研究员）

(责编：罗知之、陈键)