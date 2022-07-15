赵学毅

原标题：引领公募基金持续稳健发展

近年来，我国经济金融环境不断优化，资本市场深化改革持续推进，公募基金行业呈现良好发展态势。今后应努力破解基金产品同质化问题，注重基金公司的差异化发展，增强基金公司“引进来”“走出去”的服务效能。

日前，有消息显示，我国公募基金总数量在上半年首次突破万只，总规模首次突破26万亿元，同时上半年累计分红也创下同期历史新高。公募基金容量的扩大，表明这一行业呈现出稳步发展态势。切实提高公募基金行业服务资本市场改革发展、服务居民财富管理需求、服务实体经济与国家战略的能力，使更多的基金从业者有所为、强作为，成为题中应有之义。

近年来，我国经济金融环境不断优化，资本市场深化改革持续推进，公募基金行业呈现良好发展态势。历经20多年的蓬勃发展，我国公募基金行业相关制度不断完善，无论其产品数量还是管理规模近几年都呈现加速增长的态势，规范水平稳步提升，财富效应逐步显现，行业实力显著增强。每一项行业突破，都离不开制度创新与引导，离不开科技监管赋能，离不开基金公司投研团队的不断进取，也离不开财富管理机构在基金公司与投资者之间搭建的桥梁。

可见，多方的努力不但成就了公募基金行业的高质量发展，也成就了投资者较为成熟的投资价值观，还为稳定资本市场发挥着举足轻重的作用。其中，偏股型公募基金资产规模较大，为资本市场的合理定价作出很大的贡献。资本市场的高质量发展离不开高质量的基金行业机构，公募基金的“压舱石”“定海神针”作用还会日趋增强，使市场定价的有效性不断提升。

同时，公募基金的主题产品、创新产品等切实提高了其服务实体经济的能力。比如，在推进权益类基金发展方面，加快推动了ETF产品创新发展；在拓展公募基金投资范围和投资策略方面，稳步推进金融衍生品投资；在发展固收类产品方面，研究完善FOF、MOM等产品规则，有效对接了不同风险偏好资金需求。另外，公募REITs、养老投资产品、管理人合理让利型产品等创新产品发展，让创新落到实处，让资管落地生根。

近几年，主题基金也呈现向好发展态势。不论是科创板主题基金、新兴产业基金、新能源主题基金，还是新能源汽车主题基金，数量都不少。绝大多数基金管理公司看好国家经济结构调整和产业转型升级战略，加大投研力量和产品布局，大力支持科技创新、高端制造、生物医药、碳中和等代表新经济发展方向的领域。

公募基金行业的发展，还是居民财富和理财需求快速增长的缩影，基金行业在供给端的创新和国民理财在需求端的扩容，共同推动了基金行业的大发展。可贵的是，在20多年的发展中，公募基金始终创新，不忘传承，通过多种渠道多种方式服务投资者，提高了资金配置效率。

证监会日前发布的《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》提出，公募基金行业高质量发展总的原则是，坚持以投资者利益为核心，正确处理好规模与质量、发展与稳定、效率与公平、高增长与可持续的关系，切实做到行业发展与投资者利益同提升、共进步。因此，在高质量发展的道路上，公募基金未来的成长空间还很大。目前，基金行业仍然存在专业能力适配性不够、文化建设薄弱、结构不平衡等问题，面对发展的痛点，需要着力研究高质量发展下的监管转型，努力破解基金产品同质化问题，注重基金公司的差异化发展，增强基金公司“引进来”“走出去”的服务效能。

(责编：罗知之、陈键)