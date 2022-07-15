冯其予

原标题：促消费举措有利提振内需

近来，为进一步促进消费加快有序恢复发展，以发放消费券为代表，各地纷纷出台力度足、范围广的促消费举措，对受新冠肺炎疫情影响突出的行业加大帮扶力度。让有关举措的效用充分发挥出来，将更好地满足群众消费需求，助企纾困。

消费涵盖餐饮、零售、旅游等多个行业，涉及要素众多，流动性大、关联性高。今年以来，消费领域企业受疫情冲击影响较大，面临诸多困难，亟须精准施策，降低企业经营成本，提升企业生存发展能力。同时，消费与群众生活关系最密切，需要平稳有序恢复和不断升级。各地出台发放各品类消费券等促消费举措，有利于发挥“四两拨千斤”的撬动作用。各地也可通过拉动需求端回升，带动供给端恢复，从而畅通经济循环，发挥生产和消费之间良性促进作用，推动经济加快恢复。

在北京，8部门联合印发的《关于助企纾困促进消费加快恢复的具体措施》提出7方面27条具体措施，包括发放1亿元餐饮消费券，发放总额不超过3000万元的京郊住宿消费券，单笔订单补贴折扣为5折等措施，帮助企业分担防疫成本，同时在汽车、数字、服务、家装等重点消费领域加大支持力度。在宁夏，先后出台稳保促“50条”、消费恢复“30条”、扩大消费“17条”等一系列政策措施，截至6月30日，宁夏共发放各类实物券、消费券等318万张。近日，商务部、国家发展改革委等11部门联合印发《关于抓好促进餐饮业恢复发展扶持政策贯彻落实工作的通知》，全力帮助餐饮企业和从业者重拾信心、渡过难关。

频频出台的促消费举措在扩大消费方面释放出真金白银的优惠，对提振内需的撬动作用也在逐步显现。以北京为例，发放1亿元餐饮消费券，从消费端挖掘餐饮业复苏潜力，是加速餐饮行业走出困境的有效手段之一。再以宁夏为例，截至6月30日，宁夏发放各类实物券、消费券直接带动消费12.7亿元，间接拉动消费70.8亿元，消费市场由逐步恢复向迅速回暖加速转变。

可以看到，以消费券为代表的一批促消费举措的效用正在逐步显现，接下来应当继续坚持统筹疫情防控和消费促进工作，落实好已出台的稳增长、促消费政策措施，推动消费持续恢复。

首先，应当继续加力稳住大宗消费。商务部会同有关部门出台了《关于搞活汽车流通 扩大汽车消费的若干措施的意见》，提出支持新能源汽车购买使用、加快活跃二手车市场、促进汽车更新消费、推动汽车平行进口持续健康发展、优化汽车使用环境、丰富汽车金融服务等政策措施。接下来将深入开展新能源汽车、绿色建材下乡活动，鼓励有条件的地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新，确保有关措施尽快落地见效。

其次，应当不断优化消费平台载体。从加快推进国际消费中心城市培育建设到推动步行街高质量发展，统筹开展智慧商圈、智慧商店示范创建，加快建设一刻钟便民生活圈，再到加快健全县域商业体系，推动供应链、物流配送、商品服务下沉和农产品上行，一系列举措持续扩大城市消费和农村消费。

再次，还应办好消费促进活动。可因地制宜开展内容丰富、形式多样的消费促进活动，活跃消费氛围，提振消费信心，激发消费潜力。

当前一系列促消费举措在实施中还应更加精准。如消费券发放主体、发放渠道、事后监管等各环节均应有科学设计和监督；使用过程中应明确消费券补贴领域，以及补贴流程和方法等。通过综合施策有效释放消费潜力，让人民群众得到实实在在的实惠。

(责编：罗知之、陈键)