产品收益率展示方式多样，业内人士提醒——
理性看待理财产品过往业绩
选择银行理财产品时，面对展示出来的收益率，你该如何分析？有人说，看页面上显示的5%、6%那些数字就可以了。在这里要提醒，仅看数字可不行，还要注意数字下方的一行小字，即收益率的具体类型，如业绩比较基准、近7日年化收益率、近一个月年化收益率、近三个月年化收益率、成立以来年化收益率等。
值得注意的是，根据监管部门要求，各类型的收益率仅为过往收益表现，并不代表预期收益。中国银保监会《理财公司理财产品销售管理暂行办法》明确提出，禁止预测理财产品的投资业绩，禁止出具、宣传理财产品的预期收益率。
记者在多家银行网点随机采访时发现，目前能够注意到、且能够分清不同收益率类型的普通投资者并不多，不少人仍沿袭保本理财时期的旧思维，买理财只看收益率数字，并将此收益率默认为到期能够实现的收益率。
多位业内人士提醒，“资管新规”正式实施后，投资者必须仔细观察、分析收益率类型，切忌单看收益率数字。具体来看，目前行业内采用较多的是“业绩比较基准”。所谓业绩比较基准，简单来说，是理财产品的管理人给自己设定的收益目标。“它不代表理财计划的未来表现和实际收益，也不构成对理财计划收益的承诺。”杭银理财相关负责人表示，业绩比较基准是理财产品的管理人基于理财计划的收益风险特征、投资策略、过往经验等因素，对理财计划的业绩设定的投资目标，它通常有两种展现形式，一是单一值，如业绩比较基准4.25%；二是区间值，如业绩比较基准3.5%至4.5%。
除了业绩比较基准，比较常见的还有各种“年化收益率”的不同表述，如近7日年化收益率、近一个月年化收益率、近三个月年化收益率、成立以来年化收益率。这些指标有何差别？首先要明白“年化收益率”的含义。杭银理财上述负责人介绍，年化收益率是以年为单位来计算产品的收益率，其目的是统一标准、便于比较。例如，某理财产品的期限是362天，购买时的净值为1.00，到期时扣除托管费、固定管理费、销售手续费等所有费用后，产品净值为1.0615，假设产品没有浮动管理费，那么其年化收益率为6.20%。
由于净值型理财产品会定期披露净值，例如按日、按周、按月、按季披露，那么自然就会产生以下各类收益率：近7日年化收益率、近一个月年化收益率、近三个月年化收益率等。这相当于，截至净值发布日当天，算出这款产品不同时间段的收益率，如7日、一个月、三个月等，再对这个收益率进行年化折算。“从不同时间维度着手，给理财业绩提供若干度量标尺，用以辅助投资者做出投资决策。”杭银理财上述负责人说，因此，成立以来的年化收益率就是指，自产品成立日起到最新净值披露日的年化收益率。
为何理财产品展示的过往收益率尚不统一？记者从监管部门获悉，根据监管部门要求，理财产品不能给出预期收益率，但在展示过往业绩方面并无硬性、统一标准，金融机构可根据产品的不同特征展示相应类型的过往收益率，尤其是净值型理财产品，可根据净值披露的节奏，展示不同期限的过往收益率。
厘清了不同收益率类型的含义，投资者该如何理性使用、参考这些收益率呢？多位业内人士表示，关键是要结合自身的投资期限。如果投资者打算中长期持有某理财产品，即6个月以上，那么建议重点观察三个收益率，业绩比较基准、近一年年化收益率、成立以来年化收益率。如果投资者打算中短期持有，即1个月至6个月，建议关注产品的短期收益表现，如近7日年化收益率、近一个月年化收益率、近三个月年化收益率等。
“从中长期看，大部分净值型理财产品都会围绕业绩比较基准上下波动，建议投资者把投资期限适度拉长，以时间换空间，追求相对稳健的投资收益。”杭银理财上述负责人说。
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