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江苏如皋：“三本账”算出长江生态保护新面貌

2022年07月15日09:44 | 来源：人民论坛网
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原标题：江苏如皋： “三本账”算出长江生态保护新面貌

　　“这里是长江江苏南通段龙游湾沿江生态景观带。在如皋长江大桥和长青沙大桥之间，芦苇荡、自然湿地、观江花海，莺飞草长、水天一色……”这是中央电视台《朝闻天下》一段画面解说，如皋长江生态保护成效被央视点赞。

　　如皋长江岸线全长48千米，水面99平方千米，发展红利和环保压力同生共存。

　　“机构+编制”让长江生态保护不开“空头支票”。2021年3月，如皋启动完成了渔政执法机构编制调整工作。在该市农业农村局相关科室增加禁捕退捕有关政策制定、统筹协调、监督指导工作职责，并加挂“禁捕退捕科”“渔政执法大队”牌子，增设长江渔政中队，全面落实长江“十年禁渔”计划。同步，按照长江岸线每1.5公里配备1人的要求，为农林水利综合执法大队增加事业编制14名，又统筹长江沿线的长江、九华、石庄、江安等乡镇人员力量，配合做好岸线巡查等工作，有效杜绝长江生态保护“空头支票”。

　　“数据+平台”让长江生态保护不再“望江兴叹”。“过去我们有心无力，岸线那么长，靠人力监管有时只能望江兴叹。”走访调研发现，依托信息手段实施长江生态保护已成为迫切期盼。如皋顺势而为，大力实施“大数据+指挥中心+综合执法队伍”新模式，深度整合市域治理指挥中心、公安局、农业农村局等部门技术和人员力量，投入资金，在沿江区域建成35个视频监控和1套雷达系统，创新研发大数据平台，集成监管数据，实现了对如皋长江水面监控全覆盖，数据全共享。

　　“执法+司法”让长江生态保护不仅“一办了之”。“办案不是最终目的，修复环境才是根本”近年来，如皋检察系统在长江保护领域推行“绿色办案”，依法执政的同时，通过生态修复抵算案件成本。由该院发起的“长江生态修复公益林”，一经发起便得到社会各界的支持，不少企业主动认领，在长江岸边种下成片的中山杉树。去年，如皋创新体制机制，继在全省成立首家生态环境保护执法司法联动中心后，又率先建成全省第一个公益诉讼检察指挥中心，管辖南通市域沿江五地环资案件。通过做好行政执法与司法审查、案件执行之间的衔接与配合，进一步优化延伸了司法链条，逐步形成了内部跨部门、外部跨区域的系统保护长江生态环境良好态势。（刘小龙）

(责编：曹淼、李源)

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