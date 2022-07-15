人民网北京7月15日电 （记者杨曦、王仁宏）今日，国新办举行2022年上半年国民经济运行情况新闻发布会。国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖表示，二季度受国际环境复杂演变，国内疫情冲击等超预期因素影响，经济下行压力明显加大。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门高效统筹疫情防控和经济社会发展，有效实施稳经济一揽子政策措施，疫情反弹得到有效控制，经济运行总体上呈现企稳回升态势。

国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖。来源：国新网

第一，二季度我国经济顶住了压力实现正增长。在4月份受疫情冲击，主要指标同比下滑的条件下，各方面加大稳增长的力度，积极推进物流保通保畅，顶住了经济下行压力，推动经济企稳回升，保证了二季度实现正增长。二季度，国内生产总值同比增长0.4%。工业和投资持续增长。二季度，规模以上工业增加值同比增长0.7%，固定资产投资同比增长4.2%。

第二，从月度来看，5月份以来经济逐步回升。4月份受超预期因素影响，主要指标下滑明显。随着疫情防控总体向好，企业复工复产有序推进，一系列稳增长政策措施显效，5月份经济止住4月份下滑势头，6月份主要经济指标企稳回升。从生产看，6月份规模以上工业增加值同比增长3.9%，比上月加快3.2个百分点；服务业生产指数也由上月下降5.1%转为增长1.3%；从需求看，6月份社会消费品零售总额由上月下降6.7%转为增长3.1%；出口增长22%，比上月加快了6.7个百分点。从地区看，6月份，31个省区市中，21个地区规模以上工业增加值同比增速比上月回升，占67.7%；30个地区限额以上单位消费品零售额增速比上月回升，占96.8%。

第三，就业物价总体稳定。城镇调查失业率连续两个月回落。二季度，全国城镇调查失业率平均为5.8%。从月度看，4月份城镇调查失业率为6.1%，5、6月份连续下降。5月份下降到5.9%，6月份降至5.5%。从6月份来看，25-59岁就业主体人口城镇调查失业率为4.5%，比上月下降0.6个百分点；外来农业户籍人口调查失业率为5.3%，下降0.9个百分点。居民消费价格温和上涨，二季度，居民消费价格同比上涨2.3%，从月度看，4、5月份CPI同比均上涨2.1%，6月份上涨2.5%，涨幅比上月略有扩大。我国价格涨幅明显低于欧美国家8%以上的水平。6月份美国、欧元区CPI同比分别上涨9.1%和8.6%。

第四，外贸较好外储稳定。进出口较快增长，二季度，货物进出口总额同比增长8.1%，保持较快增长。从月度看，4、5月份货物进出口总额同比分别增长0.1%和9.6%；6月增速加快至14.3%。外储总体平稳，二季度，外汇储备余额持续稳定在3万亿美元以上。

第五，产业升级态势持续。新产业较快增长。二季度，规模以上高技术制造业增加值同比增长5.7%，快于全部规模以上工业5个百分点。制造业占比继续提升。二季度，制造业增加值占国内生产总值比重为28.8%。同比提高0.3个百分点。现代服务业较快发展。二季度，信息传输软件和信息技术服务业、金融业增加值同比分别增长7.6%和5.9%，明显快于全部服务业。

付凌晖表示，总的来看，二季度我国经济克服多重压力挑战，主要指标止住下滑态势，实现企稳回升。下阶段，尽管受到国际环境复杂严峻和国内疫情冲击等超预期因素影响，经济运行面临较多困难挑战，但我国经济长期向好基本面没有改变，经济韧性足、潜力大、空间广的特点明显，随着一系列稳增长政策措施落地见效，国民经济有望逐步恢复，保持平稳增长。

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