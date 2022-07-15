人民网北京7月15日电 （记者王仁宏）据住建部消息，7月中旬至11月底，住房和城乡建设部工程质量安全监管司、建筑市场监管司将分三批组织检查组，对各省（自治区、直辖市）开展房屋市政工程安全生产治理行动全覆盖督导检查。第一批将对黑龙江、吉林等12个省（市）开展检查。

据悉，本次督导检查将聚焦安全隐患排查整治，重点检查各地在危险性较大的分部分项工程管理、安全生产关键责任人员到岗履职、建筑市场违法违规行为查处等方面的工作落实推进情况。检查组将在每个省（市）随机选择2个设区市进行实地检查，并视情况提出执法建议，督促各地将治理行动各项任务落实落细落地。

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