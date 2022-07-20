本报北京7月19日电 （记者王昊男）记者近日从北京市交通委获悉：北京市将试点开行北三县通勤定制快巴，北三县至北京中心城区将实现一小时快速直达。

据介绍，7月25日起将陆续试点开通北三县（燕郊、大厂、香河）至北京中心城区的通勤定制快巴。通勤定制快巴是介于传统长途客运和地面公交之间的新兴定制客运服务，可以根据乘客需求设置站点，动态调整线路。通勤定制快巴实行平台制管理，首批投入试运营的平台是“京津冀定制快巴”微信公众号和“北京定制公交升级版”微信小程序。

目前，北三县居民进出京的通勤出行主要依靠公交和小汽车，平均时间超100分钟。定制快巴实施远端安检，承运企业在北三县上车点位对进京乘客进行实名制验证，通过便携式安检设备对行包进行安全检查后，快速通过进京检查站。

《 人民日报 》（ 2022年07月20日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)