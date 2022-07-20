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杭州余杭区

数字赋能惠企纾困“快准实”

2022年07月20日05:27 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报杭州7月19日电  （记者江南）登录“亲清余杭”企业综合服务平台，点击申请影院纾困补助，填好信息后，浙江省杭州市余杭区一家影城很快拿到了9.5万元补助资金。

　　“亲清余杭”企业综合服务平台是余杭区帮扶支持企业发展的重要平台，涵盖政策兑现、产业基金服务、金融服务、企业培育等多项内容。今年，余杭区发布实施助企纾困36条政策，困难行业、个体工商户以及受疫情影响严重的中小微企业都可以通过网上平台申请兑现扶持政策。今年1至6月，该区累计兑现惠企扶持政策资金67.28亿元，涉企专项资金兑现率65%。

　　余杭区财政局相关负责人介绍，以往此类扶持资金拨付兑现速度较慢，“亲清余杭”企业综合服务平台迭代升级后，推动惠企政策兑现“快准实”。目前，该平台已实现区本级政策线上全覆盖，在企业端归集全区7.7万余家企业的工商、信用、税收、行政处罚、涉诉涉案等各类信息5000万条。


　　《 人民日报 》（ 2022年07月20日 07 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)

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