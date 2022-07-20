本报记者 韩 鑫

浙江萧山，万郡绿建科技有限公司的厂房屋顶，9600千瓦装机容量的光伏板正在紧锣密鼓建设。这片国网杭州萧山供电公司量身定制的“光伏屋顶”，建成后每年可节约用电成本33万余元。

河北张北，阿里巴巴中都草原数据中心，上千个排列整齐的机柜正有序运行。通过充分利用当地低温环境和冷空气冷却循环水，制冷能耗比传统方式降低近60%。

工业是我国能源消费和碳排放的重要领域之一，工业能源消费量占全社会能源消费总量的65%左右。近年来，我国持续推进工业领域节能降碳，工业能效水平不断提升，规模以上工业单位增加值能耗在“十二五”大幅下降基础上，“十三五”进一步下降16%，2021年下降5.6%。

作为助力实现碳达峰碳中和目标的重要途径，推动工业能效进一步提升，不断降低工业领域碳排放是重点。前不久，工信部、国家发展改革委等六部门联合发布《工业能效提升行动计划》（以下简称《行动计划》）提出，到2025年，钢铁、石化化工、有色金属、建材等行业重点产品能效达到国际先进水平，规模以上工业单位增加值能耗比2020年下降13.5%。

从绿色发展看，提升工业用能效率，有助于减少化石能源使用，从源头减少二氧化碳排放。根据国际能源署的分析，到2050年，能效提升是实现二氧化碳大规模减排的最主要途径，其贡献约为37%，是实现碳减排最重要、最经济、最直接的路径。

从经济增长看，推动工业能效提升，也是培育发展新动能、促进工业经济增长的有力举措。工信部节能与综合利用司有关负责人表示，一方面，我国工业领域用能企业数量多、涉及面广，加快推进工业节能提效，有利于提升企业能源资源利用效率，降低能源成本，提升企业竞争力；另一方面，节能降碳已成为大势所趋，发展以技术、产品、服务为主要内容的节能产业大有可为。特别是超高能效设备产品、新能源汽车等市场空间广阔，可不断形成绿色发展新动能。

“十四五”时期，制造业用能需求将呈现刚性增长。面对新形势新要求，重点行业领域亟须进一步挖潜节能空间，提高能源利用效率，优化能源资源配置。

《行动计划》提出，鼓励企业加强能量系统优化、余热余压利用、可再生能源利用、公辅设施改造等。持续开展国家绿色数据中心建设，提高网络设备等信息处理设备能效。同时，围绕电机、变压器、锅炉等通用用能设备，持续开展能效提升专项行动。引导行业企业赶超能效“领跑者”，探索打造超级能效工厂。

以绿色数据中心为例，目前我国已先后创建三批共计153家国家绿色数据中心，涉及通信、互联网、能源、金融等多个领域。通过优化供电架构、提高绿电使用比例、绿色智能运营，越来越多数据中心实现节能降耗，有力服务数字经济发展。按照《行动计划》，到2025年，新建大型、超大型数据中心电能利用效率（PUE）优于1.3。

工信部有关负责人表示，下一步将引导企业加大节能提效资金投入、加快实施技术改造，推动绿色低碳产业加快发展，形成强大国内市场。

《 人民日报 》（ 2022年07月20日 18 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)