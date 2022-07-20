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推动传统工艺高质量传承发展（市场资讯）

2022年07月20日05:32 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报电　文化和旅游部等10部门不久前印发《关于推动传统工艺高质量传承发展的通知》，努力推动传统工艺实现创造性转化、创新性发展，更好服务经济社会发展和人民高品质生活。

　　《通知》提出，到2025年，传统工艺高质量传承发展工作机制不断健全，保护传承体系更加完善，各民族优秀传统手工艺得到有效保护，传承发展模式初步建立，行业发展活力明显增强，传统工艺在培育传统文化产业、促进乡村振兴、服务经济社会高质量发展、弘扬中华优秀传统文化、促进民族团结等方面的作用进一步发挥。

　　《通知》部署了加强传统工艺项目保护、建设高素质传承人才队伍、促进传统工艺发展振兴、加大传统工艺宣传推广等4个方面的重点任务。在项目保护方面，将对项目实施分类施策，根据不同的传承发展情况分别建立急需保护项目名单、传统工艺优秀实践项目名单，采取不同保护措施。在人才培养方面，将建立职称评审向优秀传统工艺人才倾斜机制，优先推荐优秀青年人才参评乡村文化和旅游带头人、乡村工匠。在发展振兴方面，将支持培育具有核心竞争力的优势传统工艺企业，培育形成传统工艺优势特色产业带或产业集群。

　　（吕 文） 


　　《 人民日报 》（ 2022年07月20日 19 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)

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