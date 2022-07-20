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拓宽企业融资渠道、发挥好商业保险支撑作用

促进餐饮业加快恢复发展（消费万花筒）

本报记者  王  珂
2022年07月20日05:32 | 来源：人民网－人民日报
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　　夏日清晨，湖南岳阳市湘阴县罗城粉铺的门前排起了长队。粉铺老板陈果带着员工在厨房忙碌。“我们店刚开业一个多月，一早一晚，生意最好。”陈果说，从事餐饮业以来，虽然受疫情影响碰到一些困难，但只要坚持努力，就有信心渡过难关。

　　餐饮业是稳增长、促消费、扩就业、惠民生的重要领域，对促进形成强大国内市场具有重要作用。一段时间以来，部分地区餐饮业的正常生产经营受到疫情影响，不少中小微企业、个体工商户经营压力大、困难多。

　　商务部等11部门办公厅不久前印发《关于抓好促进餐饮业恢复发展扶持政策贯彻落实工作的通知》（以下简称《通知》），从6个方面明确要求抓好促进餐饮业恢复发展扶持政策贯彻落实工作。

　　《通知》提出，合理准确界定扶持政策适用的市场主体，实现应享尽享。原则上依法取得营业执照和食品经营许可（备案）相关证书，且食品经营主体业态为“餐饮服务经营者”的市场主体均可申请餐饮业扶持政策措施。有条件的地方可充分发挥政务服务平台优势，对上述餐饮市场主体推行“免申即享”。

　　在加快出台对定期核酸检测和防疫消杀补贴的措施方面，《通知》提出鼓励有条件的地方商务主管部门、财政部门根据本地疫情防控指挥机构对餐饮企业核酸检测、防疫消杀的要求，制定餐饮企业员工免费定期核酸检测、防疫消杀补贴具体措施，明确补贴范围、补贴比例、申请流程、办理窗口、申请材料清单等，提高审核效率，及时拨付补贴资金。

　　在落实好社会保险助企纾困政策方面，《通知》提出2022年对餐饮企业延续实施阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策。对不裁员、少裁员的餐饮企业，继续实施失业保险稳岗返还政策，提高返还比例。

　　在拓宽企业融资渠道和增强融资担保功能方面，《通知》提出在保障数据安全和遵守征信管理要求基础上，依托已有共享交换平台，依法依规加强部门间餐饮企业数据共享管理，与金融机构、征信机构开展对接，更多发放信用贷款。有条件的地方财政部门可向政府性融资担保机构提供资本金注入、担保费用补贴等支持。

　　在支持老年助餐消费方面，《通知》提出鼓励各地因地制宜，结合养老服务等工作，加大支持力度，通过政府购买服务等形式支持持证经营且具备餐饮服务食品安全量化等级的社会餐饮配送力量，提供老年人助餐、配餐服务。


　　《 人民日报 》（ 2022年07月20日 19 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)

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