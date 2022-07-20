据新华社北京7月19日电 （记者张辛欣）工信部信息通信管理局负责人王鹏19日在国新办发布会上表示，中国累计建成开通5G基站185.4万个，其中二季度新增基站近30万个，实现“县县通5G、村村通宽带”。据介绍，中国将深化5G共建共享，力争全年新建开通5G基站60万个。

上半年，网上购物、在线教育、远程医疗等全面提速，数字产业保持良好增长势头。截至6月底，电子信息制造业、软件业、通信业和互联网的收入总规模突破10万亿元。“5G+工业互联网”建设项目超过3100个，其中二季度新增项目700个。规模以上工业企业关键工序数控化率和数字化研发设计工具普及率分别达到55.7%、75.1%，传统产业数字化改造提升进一步提速。

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