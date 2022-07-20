截至目前
中国建成开通5G基站185.4万个
2022年07月20日05:35 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号
据新华社北京7月19日电 （记者张辛欣）工信部信息通信管理局负责人王鹏19日在国新办发布会上表示，中国累计建成开通5G基站185.4万个，其中二季度新增基站近30万个，实现“县县通5G、村村通宽带”。据介绍，中国将深化5G共建共享，力争全年新建开通5G基站60万个。
上半年，网上购物、在线教育、远程医疗等全面提速，数字产业保持良好增长势头。截至6月底，电子信息制造业、软件业、通信业和互联网的收入总规模突破10万亿元。“5G+工业互联网”建设项目超过3100个，其中二季度新增项目700个。规模以上工业企业关键工序数控化率和数字化研发设计工具普及率分别达到55.7%、75.1%，传统产业数字化改造提升进一步提速。
(责编：杨光宇、胡永秋)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 24分钟直达！涿州东至北京西间开行直达通勤高铁
- 人民网北京7月19日电 （记者王连香）据中国铁路北京局消息，为深入推进落实京冀协同发展战略，着力打造京冀1小时经济圈，方便涿州地区人民群众出行，北京局坚持人民至上的价值理念，针对涿州地区早高峰进京通勤人员需求，自7月18日（星期一）起，涿州东--北京西间加开1对“京涿通勤高铁”，首班始发车G6702次，涿州东6:23开，北京西6:47到，运行24分钟（二等座票价26元）。末班终到车G6743次：北京西22：00开，涿州东22:25到，运行25分钟（二等座票价26元）。…
相关新闻
- 评论
- 关注