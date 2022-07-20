本报记者 邱海峰

山东省东营市东营区为中小企业提供全周期、全方位、多层次的服务，带动一大批“专精特新”企业涌现，2022年度该区新培育省级“专精特新”企业34家。图为东营高新区“专精特新”企业威飞海洋装备制造生产车间，技术员在赶制订单产品。

刘智峰摄（人民视觉）

近来，湖南省永州市道县出台多项纾企解困政策措施，支持企业复工稳产，加班加点赶订单。图为7月19日，工人在道县高新技术产业开发区湖南田牧之家农业装备有限公司组装农业机械。

蒋克青摄（人民视觉）

工业是国民经济的主体，工业稳则经济稳。上半年，全国规模以上工业增加值同比增长3.4%；41个大类行业中，33个行业实现正增长，其中9个行业保持两位数增长。在国际国内超预期因素影响下，这份工业经济年中成绩单成色如何？下半年工业经济形势怎么看？在7月19日举行的国新办新闻发布会上，工业和信息化部总工程师田玉龙表示，上半年工业经济顶住了冲击和压力，实现企稳回升，充分发挥了经济“压舱石”作用。展望未来，工业经济企稳回升态势不会改变，长期向好的基本面不会改变。

产业链供应链加快修复

“今年3月份以来，工业经济遭遇突发性冲击，一度出现大幅波动。”田玉龙说，工信部和各地各部门加强协同联动，推动稳增长政策应出尽出、靠前发力，企业克服困难，加足马力，稳定生产。在各方面共同努力下，5月份以来工业经济呈现恢复增长的态势。

工业生产进一步边际改善。受突发疫情影响，4月份工业承压明显，全国工业增加值同比下降2.9%。但随着稳经济大盘政策落地显效，工业经济稳步恢复，5、6月份工业生产同比分别增长0.7%、3.9%，增速连续两个月加快，边际改善特征明显，彰显强大韧性。

产业链供应链加快修复。二季度，装备制造业增加值同比增长1.0%，增速高于全部规模以上工业0.3个百分点。5、6月份装备制造业增速分别较上月回升9.2和8.1个百分点，制造业产业链供应链快速修复，汽车产业链供应链修复节奏尤为明显。6月份，汽车制造业增加值同比增速由5月份下降7.0%转为大幅增长16.2%；在全部规模以上工业生产增速较上月加快的3.2个百分点中，汽车制造业贡献了1.3个百分点。

工业品出口增速快速回升。在稳经济大盘政策带动下，5、6月份规模以上工业企业出口交货值分别增长11.1%、15.1%，较上月分别回升13.0、4.0个百分点，快速扭转4月份出口下降趋势。6月份，6大出口地区中4个地区出口交货值增速加快，其中，上海出口交货值增速由上月下降17.7%转为增长25.9%，大幅回升43.6个百分点；江苏、广东、浙江出口交货值增长13.2%-23.4%，比上月加快1.4-7.5个百分点。

新动能引领作用持续显现

工业经济企稳回升，新动能引领作用持续显现。工信部运行监测协调局负责人陶青介绍，上半年高技术制造业增加值同比增长9.6%，增速明显高于整体工业，其中电子制造业增加值增长10.2%，连续保持两位数增长。

从季度数据看，二季度，锂离子电池、电子元器件、集成电路等行业增加值增速均在20%以上；单晶硅、多晶硅、光伏电池等产品产量分别增长61.3%、50.6%、30.4%，较一季度分别加快37.3、13.0、6.1个百分点。

新能源汽车产销表现尤为抢眼。上半年，新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆，同比均增长超1倍，产销规模再创新高。其中，6月份新能源汽车产销分别完成59万辆和59.6万辆，同比均增长1.3倍。田玉龙表示，在技术方面，新研制的激光雷达、国产芯片、车载基础计算平台都实现了装车应用，技术创新水平不断提高。

数字产业是另一大亮点。工信部信息通信管理局负责人王鹏表示，上半年，数字产业保持良好增长势头，电子信息制造业、软件业、通信业和互联网的收入总规模突破10万亿元，产业韧性持续增强。

“与此同时，产业数字化转型进程提速升级。”王鹏说，“5G+工业互联网”全国建设项目二季度新增700个，累计已超过3100个。实施智能制造工程，孵化解决方案供应商超6000家，服务范围覆盖90%以上制造业领域，规模以上工业企业关键工序数控化率和数字化研发设计工具普及率分别达到55.7%、75.1%。

多措并举提振工业经济

稳步恢复，挑战仍在。田玉龙说，工业经济面临的内外部环境依旧严峻复杂，全球经济增长放缓、通胀高企将不可避免对贸易需求、全球供应链稳定、大宗商品价格等带来一定影响，工业经济恢复增长的基础仍不牢固。“下半年，要把提振工业经济放在更加突出的位置，促进工业经济运行在合理区间。”

加快推动稳工业经济一揽子政策落地见效。田玉龙表示，“各地政策措施要靠前发力、适当加力。我们将会同有关部门对工业稳增长进行专项督导，持续加强政策解读，帮助企业得到更大实惠，提振市场预期。”

保障产业链供应链稳定畅通。“上半年，我们聚焦重点区域，全力打通堵点卡点。目前，长三角、珠三角地区规模以上工业企业恢复正常生产，汽车、集成电路等重点产业链产能全面恢复。”陶青说，下一步，将加强对重点区域、重点行业、重点企业运行情况监测，抓实抓细各项服务保障工作，推动关键节点企业稳产达产。加强汽车芯片供给，推动区域间、上下游协调联动，确保汽车、集成电路等重点产业链供应链稳定畅通。

加力帮扶中小企业纾困解难。工信部数据显示，上半年，助企纾困政策加快落地，中小企业享受新增减税降费及退税缓税缓费近1.8万亿元。1至6月，规模以上中小工业企业增加值同比增长3.7%，增速高于整体工业。

(责编：杨光宇、胡永秋)