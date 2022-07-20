央行将发行世界遗产金银纪念币
2022年07月20日05:38 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京7月19日电 （记者徐佩玉）记者从中国人民银行获悉，人民银行定于7月25日发行世界遗产（泉州：宋元中国的世界海洋商贸中心）金银纪念币一套。
该套金银纪念币共4枚，其中金质纪念币2枚，银质纪念币2枚，均为中华人民共和国法定货币。正面图案均为中华人民共和国国徽，并刊国名、年号。
背面图案各有不同。其中，150克圆形金质纪念币背面图案为泉州天后宫妈祖造像，辅以天后宫正殿造型、水纹、宋元泉州海岸线局部轮廓组合设计，并刊“泉州：宋元中国的世界海洋商贸中心”字样及面额。8克圆形金质纪念币背面图案为泉州九日山祈风石刻、宋代泉州商船造型，辅以祥云、海浪等组合设计，并刊“泉州：宋元中国的世界海洋商贸中心”字样及面额。500克圆形银质纪念币背面图案为泉州洛阳桥及开元寺双塔，辅以刺桐花、船等组合设计，并刊“泉州：宋元中国的世界海洋商贸中心”字样及面额。30克圆形银质纪念币背面图案为泉州老君岩造像，辅以树、山等组合设计，并刊“泉州：宋元中国的世界海洋商贸中心”字样及面额。
(责编：杨光宇、胡永秋)
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