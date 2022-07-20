本报记者 彭训文

安徽省宿州市泗县一名外卖小哥正在为顾客配送订单。

新华社记者 黄博涵摄

湖南省长沙市雨花区东塘街道枫树山社区，一辆无人车正在运输中。

新华社记者 陈思汗摄

在浙江省杭州市一家医院门口，外卖小哥通过手机扫码准备将餐食放入智能取餐柜。

龙 巍摄（人民图片）

随着即时配送服务模式在中国兴起，越来越多消费者发现：从生鲜蔬菜到面包饮料，从外卖餐食到医药产品，能够快速送到家门口的商品种类越来越多。

即时配送效率高，是线上线下消费加速融合发展产生的一种服务新模式。在这一新的商业模式下，如何完善基础设施、降低运营成本、提升线上线下融合效率，是各家电商竞争的关键。

消费市场节奏加快

“现在想吃点海鲜、新鲜蔬菜，我都通过手机APP买，下单不到一小时就送来了！”在上海市一家公司工作的陈丽，每天下班后都要为家人准备一顿丰盛可口的晚饭。以前下班晚了，等她赶到家附近的超市，新鲜蔬菜已经所剩无几，结账、停车还得排队，太耽误时间。现在，很多超市推出即时配送服务，下班前陈丽通过手机下单，人到家后蔬菜也送到。特别是防疫期间，送货骑手把蔬菜放到小区快递柜里，她下班后自提，配送收货无接触，既方便又安全。

即时配送通常指消费者通过线上平台下单、线下实体零售商接单后快速配送的一种零售服务方式，以畅通、高效为主要特征。一般情况下，即时配送服务范围为3至7公里，从用户下单到拣货打包再到商品送到消费者手中，通常只需要30至60分钟。

消费者特别是年轻消费群体不仅希望生鲜能够快速送达，对医药、日用百货等商品的即时配送需求也不断增加。北京市朝阳区“90后”居民王薇记得，去年一个晚上孩子在家意外磕伤，药箱里纱布、胶带、碘伏等医疗用品过期了。她尝试通过线上平台下单，不到半小时药品就送到了。

根据咨询机构埃森哲发布的《聚焦中国“95后”消费群体》报告，“95后”人群更加注重配送速度，超过50%的“95后”消费者希望在购物当天甚至半天内就能收货，7%的“95后”消费者希望能在下单后2小时收到商品。

即时消费为何会快速发展？业内人士认为，主要原因在于伴随着消费升级，中国消费市场呈现快节奏的特点。防疫期间，消费者线上消费、即时性消费习惯加速养成。

“随着市场规模持续扩大，即时零售正在走向全客群、全品类、全场景、全天候。”物流商业智库罗戈研究院院长潘永刚认为，数字时代消费者对于生活的追求注重“随时随地，所想即所得”，推动了即时零售市场快速增长。即时零售供应链基础设施不断完善，也促进了零售业改革发展。

高效配送咋炼成的

配送环节如何做到快速高效？在沃尔玛超市北京建国路店，记者看到一个专门的拣货仓，消费者日常下单频率较高的食品、调料等百货在这里分区域放置，拣货员手里拿着显示商品图片、位置、件数等信息的终端设备，在仓内忙碌着。

达达优拣众包拣货员肖玉娟介绍，日常拣货和打包主要在拣货仓里进行。用户下单后，拣货员从仓里货架上找到商品并打包后放置在交接区，等待骑手取货配送即可。

“除了骑手配送，即时配送服务前端的补货、拣货、打包和交接也非常重要。”达达优拣业务相关负责人说，这些环节的效率提升依靠数字化系统对整个流程的管控。通过企业自研的系统，拣货员能快速定位商品、及时补货，系统还会根据门店订单量变化来调整拣货员人数，有效应对订单高峰。

从商家到消费者的末端快速配送，是商贸流通体系中的重要一环。商家线上线下融合发展程度，决定了配送环节能否做到畅通、高效，不仅影响商品的流通成本，也直接关乎消费者体验。为提升服务效率，有的品牌商通过自建APP、小程序或入驻第三方即时零售平台，满足消费者对商品的即时需求；有的线下门店通过自建线上平台或在第三方即时零售平台发布商品信息，实现全渠道运营；有的服务商与各大平台和品牌商合作，打造跨品牌共享前置仓网络和即时零售全场景一体解决方案。

“技术变革给零售业生产端和消费端都带来巨大变化。”中国社会科学评价研究院院长荆林波说，社交电商、垂直电商等新业态不断涌现，即时配送零售等到家模式蓬勃发展，推动零售行业线上线下加速融合。线下零售主动拥抱线上，在方便消费者的同时，也把线上流量转化为新的订单来源。

即时配送零售模式有力激发了消费潜力。京东小时购业务已接入10万家全品类实体零售门店。根据艾瑞咨询研究预测，到2024年，中国即时零售市场规模将达近9000亿元。

推进物流体系建设

通过研发数字化中台系统为连锁零售商提供全渠道数字化解决方案；打造无人车配送系统，进一步提升效率；通过库存共享智能调度，提前规划“大促”等活动期间拣货人员储备……针对拣货作业难度大、冻品冷藏品配送要求高、配送时效要求高、商品破损率高等行业痛点，不少零售平台、配送服务商通过技术与模式创新，提出多种解决方案。

为推动即时配送这一新的商业模式快速发展，相关部门出台了一系列政策给予鼓励和支持。商务部等11部门去年7月印发的《城市一刻钟便民生活圈建设指南》提出，统筹考虑当地电子商务、即时配送等在线商业发展水平，做到实体门店配置与在线商业发展相协调；商务部等部门去年8月印发的《商贸物流高质量发展专项行动计划（2021—2025年）》也提出，推广共同配送、集中配送、统一配送、分时配送、夜间配送等集约化配送模式，完善前置仓配送、门店配送、即时配送、网订店取、自助提货等末端配送模式；今年4月出台的《国务院办公厅关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》明确，要创新消费业态和模式，加快线上线下消费有机融合。

业内人士认为，应统筹推进现代流通体系建设，提升物流的“科技范儿”，促进无人化以及智能化配送体系发展，进一步提升配送效率。

中国连锁经营协会秘书长彭建真认为，即时配送与云计算、大数据、物联网、智能化科技发展结果紧密相关，平台应加大科技研发力度；商家要在经营和服务特色方面多下功夫，满足消费者特色化需求，把更多线上流量转化为实际销量。

(责编：杨光宇、胡永秋)