人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

延展文旅场景的时空体验

把文化IP做出新鲜感

海外网 刘倩倩 李偲偲
2022年07月20日05:40 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　“一部手机游云南”的直播画面。
　　图片来源于网络

　　随着5G、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术快速发展，以数字化为核心的文旅新产品、新服务和新业态应运而生。数字科技正“活化”文旅资源，为文旅产业转型升级注入新动能。

　

　　数字赋能找好“新方向”

　　提到数字文旅，不少人会想到“网络直播”“短视频”“云看展”和“云旅游”等。在数字科技助力下，数字文旅以资源无限、时空无界、数据驱动、身份多元等新特性，不断延展文旅场景的时空体验，使文旅产业的空间运营价值更加多元。

　　沉浸式博物馆、沉浸式演艺等“沉浸式文旅”，以“文化+科技”的魅力，较好地呈现数字旅游的画面感和代入感，受到越来越多企业和景区的青睐。比如新疆博物馆推出《新疆历史文物陈列》的数字博物馆沉浸体验项目、杭州市富阳区文化和广电旅游体育局联合马蜂窝旅游平台打造的“富春山居实景游”线上沉浸式体验互动馆、完美世界文创打造的融合沉浸式文化体验“CityGame”的线下体验空间《慢坐书局》，都因其独有的文化融合、游戏化的互动以及数字沉浸式体验而受到网友关注。

　　数字藏品正成为一种风尚。据黄山旅游发展股份有限公司董事长章德辉介绍，黄山旅游发展股份有限公司曾在国内同行业率先发布了迎客松3D数字藏品和金箔迎客松数字藏品，8000份《迎天下·迎客松春》和8000份《非遗·金陵金箔迎客松》数字藏品在短短5秒内便售罄，可见其火爆程度。今年黄山又联合“饿了么”创新推出首款10000份臭鳜鱼数字藏品，成为徽菜美食馆的首件发布藏品，得到诸多“美食爱好者”的追捧。不少游客认为，通过购买数字藏品，足不出户也能感受到各地不同的特色。

　　业内人士认为，智慧旅游的发展也越来越成熟。无论是软件服务还是硬件设施都极大改善了旅游者的出游感受，中国文旅产业越来越看重“沉浸化、数字化”的体验。

　　政策助力提供“施工图”

　　数字技术突破时空界限，广泛应用于文旅产业升级、城市形象宣传、消费者数字体验等领域，不仅为消费者打开了全新、多维立体的文旅体验，也为文旅产业高质量发展写下生动注脚。

　　文化和旅游部、国家发改委等部门曾发布《文化和旅游部关于推动数字文化产业高质量发展的意见》《关于深化“互联网+旅游”推动旅游业高质量发展的意见》《“十四五”文化和旅游发展规划》《“十四五”文化产业发展规划》等文件，从顶层设计引导文旅行业数字化转型，支持新兴文旅业态规范发展，推动企业“走出去”，培育更有活力、创造力和竞争力的文旅市场主体。

　　今年5月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》，明确提出到“十四五”末，基本建成文化数字化基础设施和服务平台，形成线上线下融合互动、立体覆盖的文化服务供给体系。到2035年，建成物理分布、逻辑关联、快速链接、高效搜索、全面共享、重点集成的国家文化大数据体系。

　　专家认为，在系列政策助力下，数字文旅将成为文旅行业转型升级的重要方向，有以下几个发展趋势：以网络化、智能化科技成果，创新传统文旅产品和服务方式，使其朝着数智化、个性化、体验化等方向发展；转型的核心是文化IP的挖掘和转化，即不断提升文旅产品的内涵和竞争力；利用技术创新，实现数字文旅与多种服务设施、场景和人的链接，延长文旅产业链。

　　疏通堵点装上“加速器”

　　在数字化转型浪潮下，紧抓新技术应用、推进产业融合发展，将是传统文旅行业成功转型的关键所在。这不仅要求在数字文旅产业发展中不断提升5G、大数据、云计算、人工智能等技术的实际应用水平，也需要推动数字文旅产业与新型制造业、智慧农业、现代服务业等其他产业跨界融合，不断创新沉浸式旅游、数字化体验产品形式。

　　文旅行业具有跨界融合能力，需要既懂文化、旅游又能系统规划、整体操盘的专业人才。完美世界高级副总裁王雨蕴说，随着数字文旅的发展，高素质专业人才仍较缺乏，这就需要政府、企业、社会三方共同推进相关人才的培养，筑牢数字文旅高质量发展的稳固基石。

　　有了人才，还需带动中小文旅企业的数字化转型，为整个行业向数字化进阶提供支撑。“一部手机游云南”的运营方云南腾云信息产业有限公司总裁李劭说，目前，数字化应用主要还是集中在大型龙头企业和旅游集团，中小型旅游企业存在数字化转型需要，但受制于观念以及人才、资金、技术等方面的不足，应用的内生动力还不足，实现数字化转型的能力也不足，亟需各方协同、群策群力，进行人才和机制的配套。

(责编：杨光宇、胡永秋)

分享让更多人看到

推荐阅读
24分钟直达！涿州东至北京西间开行直达通勤高铁
　　人民网北京7月19日电 （记者王连香）据中国铁路北京局消息，为深入推进落实京冀协同发展战略，着力打造京冀1小时经济圈，方便涿州地区人民群众出行，北京局坚持人民至上的价值理念，针对涿州地区早高峰进京通勤人员需求，自7月18日（星期一）起，涿州东--北京西间加开1对“京涿通勤高铁”，首班始发车G6702次，涿州东6:23开，北京西6:47到，运行24分钟（二等座票价26元）。末班终到车G6743次：北京西22：00开，涿州东22:25到，运行25分钟（二等座票价26元）。…
银保监会就保险销售行为公开征求意见：禁止强制搭售和默认勾选
　　人民网北京7月19日电 （记者罗知之）为保护投保人、被保险人、受益人的合法权益，规范保险销售行为，统一保险销售行为监管要求，银保监会近日起草了《保险销售行为管理办法（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》）。 《征求意见稿》共6章，49条，分别是总则、保险销售前行为管理、保险销售中行为管理、保险销售后行为管理、监督管理、附则。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部