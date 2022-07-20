海外网 刘倩倩 李偲偲

“一部手机游云南”的直播画面。

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随着5G、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术快速发展，以数字化为核心的文旅新产品、新服务和新业态应运而生。数字科技正“活化”文旅资源，为文旅产业转型升级注入新动能。

数字赋能找好“新方向”

提到数字文旅，不少人会想到“网络直播”“短视频”“云看展”和“云旅游”等。在数字科技助力下，数字文旅以资源无限、时空无界、数据驱动、身份多元等新特性，不断延展文旅场景的时空体验，使文旅产业的空间运营价值更加多元。

沉浸式博物馆、沉浸式演艺等“沉浸式文旅”，以“文化+科技”的魅力，较好地呈现数字旅游的画面感和代入感，受到越来越多企业和景区的青睐。比如新疆博物馆推出《新疆历史文物陈列》的数字博物馆沉浸体验项目、杭州市富阳区文化和广电旅游体育局联合马蜂窝旅游平台打造的“富春山居实景游”线上沉浸式体验互动馆、完美世界文创打造的融合沉浸式文化体验“CityGame”的线下体验空间《慢坐书局》，都因其独有的文化融合、游戏化的互动以及数字沉浸式体验而受到网友关注。

数字藏品正成为一种风尚。据黄山旅游发展股份有限公司董事长章德辉介绍，黄山旅游发展股份有限公司曾在国内同行业率先发布了迎客松3D数字藏品和金箔迎客松数字藏品，8000份《迎天下·迎客松春》和8000份《非遗·金陵金箔迎客松》数字藏品在短短5秒内便售罄，可见其火爆程度。今年黄山又联合“饿了么”创新推出首款10000份臭鳜鱼数字藏品，成为徽菜美食馆的首件发布藏品，得到诸多“美食爱好者”的追捧。不少游客认为，通过购买数字藏品，足不出户也能感受到各地不同的特色。

业内人士认为，智慧旅游的发展也越来越成熟。无论是软件服务还是硬件设施都极大改善了旅游者的出游感受，中国文旅产业越来越看重“沉浸化、数字化”的体验。

政策助力提供“施工图”

数字技术突破时空界限，广泛应用于文旅产业升级、城市形象宣传、消费者数字体验等领域，不仅为消费者打开了全新、多维立体的文旅体验，也为文旅产业高质量发展写下生动注脚。

文化和旅游部、国家发改委等部门曾发布《文化和旅游部关于推动数字文化产业高质量发展的意见》《关于深化“互联网+旅游”推动旅游业高质量发展的意见》《“十四五”文化和旅游发展规划》《“十四五”文化产业发展规划》等文件，从顶层设计引导文旅行业数字化转型，支持新兴文旅业态规范发展，推动企业“走出去”，培育更有活力、创造力和竞争力的文旅市场主体。

今年5月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》，明确提出到“十四五”末，基本建成文化数字化基础设施和服务平台，形成线上线下融合互动、立体覆盖的文化服务供给体系。到2035年，建成物理分布、逻辑关联、快速链接、高效搜索、全面共享、重点集成的国家文化大数据体系。

专家认为，在系列政策助力下，数字文旅将成为文旅行业转型升级的重要方向，有以下几个发展趋势：以网络化、智能化科技成果，创新传统文旅产品和服务方式，使其朝着数智化、个性化、体验化等方向发展；转型的核心是文化IP的挖掘和转化，即不断提升文旅产品的内涵和竞争力；利用技术创新，实现数字文旅与多种服务设施、场景和人的链接，延长文旅产业链。

疏通堵点装上“加速器”

在数字化转型浪潮下，紧抓新技术应用、推进产业融合发展，将是传统文旅行业成功转型的关键所在。这不仅要求在数字文旅产业发展中不断提升5G、大数据、云计算、人工智能等技术的实际应用水平，也需要推动数字文旅产业与新型制造业、智慧农业、现代服务业等其他产业跨界融合，不断创新沉浸式旅游、数字化体验产品形式。

文旅行业具有跨界融合能力，需要既懂文化、旅游又能系统规划、整体操盘的专业人才。完美世界高级副总裁王雨蕴说，随着数字文旅的发展，高素质专业人才仍较缺乏，这就需要政府、企业、社会三方共同推进相关人才的培养，筑牢数字文旅高质量发展的稳固基石。

有了人才，还需带动中小文旅企业的数字化转型，为整个行业向数字化进阶提供支撑。“一部手机游云南”的运营方云南腾云信息产业有限公司总裁李劭说，目前，数字化应用主要还是集中在大型龙头企业和旅游集团，中小型旅游企业存在数字化转型需要，但受制于观念以及人才、资金、技术等方面的不足，应用的内生动力还不足，实现数字化转型的能力也不足，亟需各方协同、群策群力，进行人才和机制的配套。

(责编：杨光宇、胡永秋)