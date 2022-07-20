原标题：7月底前，这笔钱发放到账！

越来越多的省份正在兑现2022年养老金上涨。

截至7月18日，全国已经有20多个省份发布了2022年养老金调整方案，启动了养老金的上调。按照要求，今年提高标准增发的退休人员基本养老金7月底前要发放到位。你涨了多少钱？

20余省份发布养老金调整方案

根据人社部、财政部《关于2022年调整退休人员基本养老金的通知》，全国调整比例按照2021年退休人员月人均基本养老金的4%确定。各省以全国调整比例为高限，确定本省调整比例和水平。

据中新财经记者统计，截至7月18日，北京、上海、广东、江苏、浙江、福建、湖南、湖北、山西、吉林、辽宁、甘肃、内蒙古、江西、安徽、河北、天津、广西、宁夏、河南等20多个省份发布了养老金调整细则。

2021年12月31日前已按规定办理退休手续并按月领取基本养老金的退休人员，可以参与此次养老金调整。

养老金按“三步走”方式调整

有退休人员以为，既然养老金上涨4%，就是在自身养老金基础上直接增长4%，但其实并非如此，养老金是按照“三步走”方式来进行的。

2022年养老金调整，继续采取定额调整、挂钩调整与适当倾斜相结合的调整办法。

第一步是定额调整，同一地区各类退休人员统一增加相同额度的养老金，体现社会公平。比如，上海定额调整为60元。

第二步是挂钩调整，与退休人员本人缴费年限(或工作年限)和基本养老金水平挂钩，体现多缴多得、长缴多得的激励机制。比如，上海缴费年限每满1年每月增加1元，增加额不足15元的，补足到15元；与本人养老金挂钩增加1.9%。

第三步是倾斜调整，高龄退休人员、艰苦边远地区退休人员等人群，可适当提高调整水平。比如，上海对2021年底前年满70周岁、75周岁和80周岁的人员，每人每月分别再增加25元、35元和45元。

适当加大挂钩调整所占比重

两部门在养老金调整通知中明确要求，要进一步强化激励，适当加大挂钩调整所占比重。从各地养老金调整方案来看，普遍加大了挂钩调整比例，主要体现在养老金挂钩比例的上调。

比如，湖南2022年养老金挂钩比例从去年的1.3%涨到了1.4%；河南2022年养老金挂钩比例从去年的0.88%涨到了1%。

2022年养老金挂钩调整，与缴费年限、养老金水平“双挂钩”依然是主流，去年一度采取与养老金水平单挂钩的上海，今年也恢复了“双挂钩”。

倾斜调整这些人可以多涨钱

在倾斜调整方面，主要是高龄退休人员、艰苦边远地区退休人员、企业退休军转干部等享受到了额外照顾，可以多涨钱。

比如，甘肃明确，年满70周岁至不满80周岁的每人每月增加35元，年满80周岁及以上的每人每月增加40元。一至五类地区退休人员每人每月按地区类别分别增加3元、4元、5元、11元和16元。企业退休的军队转业干部，本次调整后月基本养老金低于3100元的，调整到3100元。

每人养老金都涨4%吗？

多地人社部门解释，4%是全部退休人员基本养老金调整的总体人均水平，并不是退休人员以自己的养老金水平为基数按照4%的比例调整。

具体到每名退休人员，由于缴费年限、养老金水平存在差异，实际增加的挂钩水平有高有低，因此，每名退休人员实际增加的基本养老金是不同的，占个人养老金的比例也是不同的。

举个例子，以上海养老金调整方案为例，缴费年限30年，养老金3000元，不享受倾斜调整，可以上涨：定额调整60元+缴费年限挂钩调整30×1元+养老金挂钩调整3000×1.9%=147元，涨幅4.9%。

养老金什么时候补发到账？

目前，各地明确增加养老金补发到账的时间，均在7月31日前。

部分地区更早一些。北京明确，企业退休人员当月和补发的养老金7月15日发放到位。机关事业单位2021年12月31日(含)前退休人员调整的养老金也将于7月底前发放到位。

上海明确，增加的养老金，企业退休人员和城乡居保按月领取养老金人员于7月20日，机关事业单位退休人员于7月27日通过相关银行、邮局发放到领取养老金人员的账户中。

各地发放到位时间可能不尽相同，但无论各地在何时开始组织发放，都将从2022年1月1日起补发。(李金磊)

(责编：赵竹青、陈键)