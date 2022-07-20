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“小天才”被京津冀三地消协约谈

2022年07月20日08:07 | 来源：北京青年报
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原标题：“小天才”被京津冀三地消协约谈

　　7月18日，针对近期北京消费者反映小天才T1儿童平板电脑应用商店下载的部分游戏、漫画等APP含有色情、血腥、暴力，诱发未成年人模仿违法犯罪行为内容问题，北京市消费者协会、天津市消费者协会、河北省消费者权益保护委员会(以下简称三地消协)联合约谈了广东小天才科技有限公司(以下简称小天才公司)。

　　三地消协通过查询小天才T1儿童平板电脑公示的“销售网点”得知，在京津冀地区其销售网点约计445个，由此推定涉事平板电脑在三地销售量较大，因此，为维护三地广大不特定消费者合法权益，三地消协决定联合对小天才公司进行约谈。北京青年报记者了解到，约谈会上，三地消协秘书长分别就相关问题对小天才公司进行了询问，并向小天才公司发出《查询函》，要求其在7月28日前对八个方面的问题做出答复。

　　据了解，近日，中国消费者报刊发了一篇名为《“小天才”如此为孩子精选优质内容？》的报道，报道中提到，北京消费者张女士在小学五年级孩子使用的“小天才”儿童平板电脑上发现孩子下载的部分游戏以及弹出广告中涉及暴力、血腥、犯罪等内容，同时多款漫画APP中，充斥着色情、暴力、有悖伦理道德的内容，很多画面中人物衣着暴露，并含有众多儿童不宜的语言、画面甚至动作。孩子使用的这台“小天才”T1平板电脑出自广东小天才科技有限公司，其官网介绍是“专为孩子设计的平板”，“精选出0-12岁孩子所需优质内容，每个内容上架前均进行安全检查，父母不用盲目寻找，孩子用得开心，妈妈更放心”。

　　“小天才”平板因涉黄涉暴被报道后引发社会关注，“小天才”公司在其官网上发布回应，针对反馈的问题应用立即进行下架处理，含有不良内容的应用软件永不上架；排查应用商店的全线产品，加强APP上架前的审核机制；优化家长端对第三方应用程序的管控功能；加严各年龄段适用应用软件的审核标准。儿童平板应用商店中对应用软件的推荐机制主要根据家长端设置的孩子年龄进行推荐。

　　北京市律师协会消费者权益法律专业委员会主任芦云表示，小天才公司宣称“精选出0-12岁孩子所需优质内容，每个内容上架前均进行安全检查”，实际上，应用商店可以下载诸多不适合青少年接触的内容，其宣传行为涉嫌违反《广告法》《消费者权益保护法》《反不正当竞争法》等，其行为涉嫌构成虚假广告。

　　北京理道律师事务所主任律师王久成认为，《未成年人保护法》《预防未成年人犯罪法》《网络出版服务管理规定》等诸多法律法规均禁止制作、发布、传播含有宣扬淫秽、色情、暴力等危害未成年人身心健康的内容，同时要求不得含有诱发未成年人模仿违法犯罪行为的内容。小天才公司的行为涉嫌严重违法。(记者 王薇)

(责编：赵竹青、陈键)

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